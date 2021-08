Luxemburgin tietosuojaviranomainen määräsi Amazon.comille toistaiseksi suurimman sakon yleisen tietosuoja-asetuksen rikkomisesta.

Maailman suurimpiin yrityksiin lukeutuva Amazon.com sai Luxemburgin tietosuojaviranomaiselta 746 miljoonan euron sakon yleisen tietosuoja-asetuksen eli gdpr:n loukkaamisesta, muun muassa The Next Web uutisoi. Kyseessä on tähän asti suurin gdpr-sakko lain lyhyen voimassaolon aikana.

Gdpr astui voimaan vuonna 2018. Se herätti laajaa huomiota yhtenä maailman tiukimmista tietosuojalaeista. Samana vuonna ranskalaiset tietosuoja-aktivistit valittivat, että Amazon kohdistaa mainoksia ilman käyttäjien vapaata suostumusta. Viranomainen päätti heinäkuussa, että Amazonin tapa käsitellä henkilökohtaisia tietoja ei täytä tietosuoja-asetuksen vaatimuksia.

Lue myös: Amazon lupasi ostajille kympin korvauksen nettiseurannasta – ja nyt ei enää sitäkään

Luxemburg on asiassa päätäntävaltainen, koska Amazonin EU-pääkonttori sijaitsee siellä. Päätös kävi ilmi Amazonin antamasta ilmoituksesta Yhdysvaltain SEC-viranomaiselle. Amazon on sakosta täysin eri mieltä ja aikoo valittaa. Yhtiön mielestä päätös perustuu subjektiivisiin ja testaamattomiin tapoihin tulkita tietosuoja-asetusta, ja sakko on joka tapauksessa ylimitoitettu.

746 miljoonaa euroa kuitenkin kalpenee Amazonin rahakirstun vieressä. Pelkästään huhti–kesäkuussa Amazon teki noin 7,8 miljardin dollarin eli 6,6 miljardin euron tuloksen.

Lue lisää: Verkkokauppajätti Amazon paransi tulostaan edellisellä neljänneksellä liki 50 prosentilla

Asiakkaiden tietosuojan lisäksi yhtiötä on arvosteltu muun muassa työntekijöidensä kohtelusta. Heidän on väitetty kohtaavan jatkuvaa painetta ja olevan tarkkailun alaisena.

Lue lisää: Karua valvontaa – näin Amazonin työntekijöiden järjestäytyminen estetään