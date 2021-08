Youtube asetti australialaisen tv-kanavan julkaisukieltoon – syynä koronahuhujen levittäminen

Sky News Australia on videoillaan kyseenalaistanut muun muassa koronapandemian olemassaolon ja rokotteiden tehokkuuden.

Videoalusta Youtube on väliaikaisesti estänyt konservatiivista Sky News Australia -televisiokanavaa lataamasta videoita Youtubeen. Sosiaalisen median yhtiö on tarkastellut Sky Newsin videoita ja kertoo, että viikon kestävällä estolla on tarkoitus ehkäistä koronavirukseen liitettyjen perättömien tietojen leviämistä.

Mediamoguli Rupert Murdochin News Corpin omistama Sky News Australia on videoillaan kyseenalaistanut muun muassa koronapandemian olemassaolon ja rokotteiden tehokkuuden. Sen videoita on jaettu etenkin koronasalaliittoja viljelevillä keskustelualustoilla.

Sky Newsin Youtube-kanavalla on yli 1,8 miljoonaa seuraajaa ja kannattajakuntaa myös Australian ulkopuolella. Sky News on myös esimerkiksi Facebookissa jaetuin australialainen uutissivusto.

Sky News vahvistaa tulleensa estetyksi väliaikaisesti. Kanavan tiedottajan mukaan se kannattaa "monipuolista keskustelua laajasta aiheiden ja näkökulmien kirjosta".

Youtube noudattaa ehtojensa rikkomisessa kolmen palon sääntöä. Ensimmäinen rike johtaa viikon kestävään estoon, lyhyen ajan sisään tehty toinen rike kahden viikon estoon ja kolmas rike Youtube-kanavan pysyvään poistoon.