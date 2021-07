YouTube poisti Brasilian presidentin Jair Bolsonaron videot käyttöehtojen vastaisina, Vice World News kertoo.

Brasilian presidenttiä Jair Bolsonaroa (kuvassa) on verrattu Yhdysvaltojen edelliseen presidenttiin Donald Trumpiin.

Googlen videopalvelu YouTube poisti Brasilian presidentin Jair Bolsonaron tililtä 15 videota, joissa hän esitti vääriä väitteitä koronapandemiaan liittyen. Videoilla muun muassa mainostettiin hoitokeinoja, jotka voivat vastustajien mukaan aiheuttaa muun muassa munuaisvahinkoja.

– Käytäntömme eivät salli sisältöä, joissa väitetään hydroksiklorokiinin ja/tai ivermektiinin olevan tehokkaita hoitamaan tai estämään covid-19:ää, väitteitä, joiden mukaan covid-19:ään on olemassa taattu parannuskeino ja väitteitä, joiden mukaan kasvomaskit eivät auta estämään viruksen leviämistä, YouTube lausui Vice News Worldille.

Jos presidentin katsotaan rikkovan sääntöjä uudestaan, hänen kanavansa voidaan laittaa viikoksi jäähylle. Toistuvista rikkeistä kanava voidaan sulkea pysyvästi.

Aikaisemmin YouTube esti esimerkiksi Yhdysvaltain ex-presidenttiä Donald Trumpia julkaisemasta uusia videoita. Uusimmat videot hänen kanavallaan ovat kuuden kuukauden takaisia.

Oikeistolainen Bolsonaro on hyvin kiistanalainen hahmo, jota on luonnehdittu Brasilian vastineeksi Trumpille. Arviolta yli 550 000 brasilialaista on kuollut koronaan maassa, jossa asuu noin 213 miljoonaa ihmistä.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden otti äskettäin vahvasti kantaa sosiaalisen median vastuuseen koronakriisin taltuttamiseksi. Hänen mukaansa Facebook ja muut palvelut ”tappavat ihmisiä” levittämällä väärää tietoa koronaviruksesta ja -rokotteista. Facebook torjui syytökset.

Sekä Facebook että YouTube ovat koronakriisin edetessä tiukentaneet käytäntöjään aihetta koskevaan sisältöön.

