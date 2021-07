Instagram teki paineen alla uudistuksen – syytä tarkistaa tärkeä asetus

Instagram pyrkii suojaamaan erityisesti nuoria uusilla keinoilla. Muidenkin käyttäjien on syytä tarkistaa omat yksityisasetuksensa.

Facebookin omistaman Instagramin on epäilty muun muassa vaarantaneen nuorten henkilötietoja ja jättäneen poistamatta nuorille vahingollista aineistoa.

Nyt palvelu on julkaissut uudistuksia, joilla se pyrkii parantamaan nuorten käyttäjien turvallisuutta. Yhtiö ilmoitti tiistaina, että uusien alle 16-vuotiaiden käyttäjien tilit ovat alkuoletuksena yksityisiä, eli heidän julkaisemansa sisällön voivat nähdä vain heidän erikseen hyväksymänsä käyttäjät.

Lisäksi Instagram on kertonut lähettäneensä palvelua jo käyttäville alle 16-vuotiaille viestin, jossa kerrotaan yksityisyysasetuksista. Nykyisten käyttäjien on siis syytä tarkistaa, että tilin yksityisyysasetus on varmasti halutussa tilassa.

Aiemmin käyttäjien on pitänyt valita tilin yksityisyyden tai julkisuuden välillä tiliä avatessa. Instagramin selvitysten mukaan nuoret suosivat yleensä yksityisempää käyttäjätilaa. Yhtiön tekemän testin mukaan neljä viidestä nuoresta valitsi yksityisen tilan.

Ratkaisulla halutaan suojella nuoria esimerkiksi pedofiileiltä ja muilta ei-toivotuilta yhteydenotoilta.

On tosin nuorista ja heidän vanhemmistaan kiinni, miten suojaus toimii. Alle 16-vuotiaat voivat jatkossa kuitenkin edelleen muuttaa tilinsä julkisiksi, jos sitä haluavat. Palvelu on myös virallisesti kielletty alle 13-vuotiailta, mutta oman iän valehteleminen palveluun liittymisen yhteydessä on helppoa.

Instagram pyrkii myös estämään epäilyttäviä henkilöitä seuraamasta nuoria käyttäjiä. Palvelu väittää kehittäneensä tekniikan, jolla se pystyy havaitsemaan epäilyttävää toimintaa ja estämään tiettyjä tilejä ottamasta yhteyttä nuorten tileihin.

Epäilyttäviä ovat esimerkiksi aikuisille kuuluvat tilit, jotka on aiemmin estetty tai joista joku nuori on aiemmin tehnyt valituksen.

Näiden epäilyttävien tilien voi olla jatkossa vaikeaa hakea nuoria käyttäjiä palvelusta, eikä niiltä pysty seuraamaan nuoria käyttäjiä tai lähettämään heille viestejä.

Lue lisää:

Ole varovainen, kun julkaiset lapsen kuvia netissä – vältä etenkin tätä tilannetta