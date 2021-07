Tuntematon rahoittaja halusi palkata somevaikuttajia levittämään väärää tietoa koronarokotteisiin liittyvistä kuolemista.

Saksassa ja Ranskassa on aloitettu viralliset tutkimukset hämäräperäisestä kampanjasta, jossa sometähdille tarjottiin palkkioita väärän tiedon levittämisestä koronarokotteista, kertoo BBC. Ehtona oli muun muassa, etteivät kampanjaan lähteneet saaneet kertoa tekevänsä sitä maksusta, vaan heidän olisi pitänyt esittää, että he ovat itse tehneet päätöksen kertoa aiheesta nettiin vuodetun tiedon perusteella.

Monet yhteisöpalvelut kieltävät sponsoroidut julkaisut, joissa ei paljasteta, että sisällöstä on maksettu. Se on myös laitonta esimerkiksi Ranskassa ja Saksassa. Piilomarkkinointi on kielletty myös Suomessa.

Hämäräperäinen kampanja paljastui, kun kaksi somevaikuttajaa kertoi siitä kanavissaan.

Heihin otti yhteyttä Fazze-niminen someen erikoistunut markkinointiyhtiö. Yhtiö kehotti somevaikuttajia levittämään ranskalaisen Le Monde -lehden artikkelia Euroopan lääkeviraston tietovuodosta. Lisäksi heidän olisi kerrottava muun muassa, että Pfizerin rokotteen saajien kuolleisuus olisi lähes kolminkertainen AstraZenecan rokotteen saajiin verrattuna.

Lääkevirastosta todella vuoti tietoja, mutta tiedot rokotekuolleisuudesta olivat vääriä eivätkä liittyneet vuotoon, vaikka se vaikutelma haluttiin antaa.

Kuolleisuuslukuun oli esimerkiksi laskettu mukaan kaikki kuolleet koronarokotteen ottaneet kuolinsyystä riippumatta, kuten onnettomuuksien uhrit. Pfizer-rokotteen saaneiden suuremmat kuolinluvut taas johtuvat siitä, että Pfizer-rokotetta on jaettu huomattavasti enemmän kuin AstraZenecaa.

BBC on yrittänyt ottaa yhteyttä Fazzeen sekä sen AdNow-emoyhtiöön, muttei ole saanut tietoa esimerkiksi kampanjan alkuperästä ja rahoittajasta.

AdNow-yhtiö on rekisteröity Britanniaan ja Venäjälle, ja sen pääkonttori on Moskovassa. Kampanjaa onkin epäilty Venäjän yritykseksi horjuttaa luottamusta rokotteisiin.