Kehuttuja sotapelejä tarjolla kaksin kappalein – ja ihan ilmaiseksi

Defense Grid ja Verdun laittavat pelaajan varsin erilaisten haasteiden eteen.

Pelijulkaisija Epicin pelikaupassa Epic Games Storessa on parhaillaan jaossa kaksi normaalisti maksullista videopeliä, joista ei nyt tarvitse maksaa mitään. Kumpikin on omalla tahollaan pelaajien kehuma.

Ikä ei tunnu paljoa painavan Defense Gridiä.

Defense Grid: The Awakening edustaa strategiapelien alalajia nimeltä tornipuolustus. Se tarkoittaa, että pelaajan tehtävänä on pysäyttää päälle rynnivät vihollismassat rakentamalla linnoituksiaan tukikohtansa ympärille.

Vuonna 2008 julkaistu Defense Grid on yhä tänäkin vuonna saanut kehuvia arvosteluja Epicin kanssa kilpailevassa Steam-kaupassa. Iän etuna on se, ettei peli vaadi tietokoneelta kummoisiakaan tehoja tallennustilasta puhumattakaan.

Pelin Pegi-ikäraja on 12, ja pelin voi lunastaa ilmaiseksi Windows-tietokoneille torstaihin 29. heinäkuuta kello 18 mennessä.

Toisena ilmaispelinä on ensimmäiseen maailmansotaan sijoittuva ensimmäisen persoonan moninpeliammuskelu Verdun. Ensimmäinen persoona tarkoittaa, että peliä katsotaan pelihahmon silmin. Peli on erittäin verinen, joten Pegi-ikäraja 18 on varsin perusteltu.

Verdun ei arastele esittää sodankäynnin raakuutta.

Peli julkaistiin jo vuonna 2015, joten oleellinen kysymys on, löytyykö yhä peliseuraa ja ovatko pelin palvelimet pystyssä. Steam-kaupan keskustelupalstan perusteella vastaus molempiin kysymyksiin näyttäisi olevan kyllä. Pelin pelaajilta saamat arvostelut myös viimeaikaiset mukaan lukien ovat keskimäärin hyvin myönteisiä.

Verdun on saatavilla Windowsin lisäksi myös Macille. Pelin saa pitää ilmaiseksi, kunhan sen lunastaa torstaihin 29. heinäkuuta kello 18 mennessä.

Epic-pelien lunastamiseen tarvitaan ilmainen käyttäjätili. Pelien asentamiseen ja pelaamiseen tarvitaan Epicin niin ikään ilmainen ja tietokoneelle asennettava asiakasohjelmisto.