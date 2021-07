Windows 11:n tehtäväpalkin heikennykset eivät ole jäämässä vain sen sijoitteluun, Windows Latest kirjoittaa.

Microsoft on tekemässä enemmänkin muutoksia Windows-käyttöjärjestelmän keskeiseen ominaisuuteen eli yleensä ruudun alareunassa näkyvään tehtäväpalkkiin, jossa on muun muassa Windowsin aloituspainike.

Hiljattain kävi ilmi, että tuleva Windows 11 ei ainakaan toistaiseksi salli tehtäväpalkin vapaata sijoittamista ruudun muihin reunoihin. Windows Latest -uutispalvelun mukaan muutokset, tai monien mielestä heikennykset, eivät lopu tähän.

Windows 11:n testaajat huomasivat, ettei tehtäväpalkkiin voi enää vetää ohjelmia niiden pikakuvakkeiden luomiseksi. Samaten ei ole mahdollista vetää tiedostoja tehtäväpalkissa olevaan sovellukseen tiedoston avaamiseksi siinä. Microsoftin mukaan tämä muutos on tarkoituksellinen, eikä mikään virhe.

– Olen pahoillani Microsoft, mutta vastauksenne on säälittävä. Miksi poistaa ominaisuuksia, jotka ovat olleet Windowsissa vuosia, kysyy yksi käyttäjä jakaen useiden muiden testaajien tuntemukset.

TechRadar-uutispalvelun mukaan tehtäväpalkkiin voi kyllä edelleen kiinnittää ohjelmia, mutta sitä varten on klikattava kuvaketta ja valittava Kiinnitä tehtäväpalkkiin. Se ei välttämättä ole yhtä kätevää, kuin sovelluksen vetäminen palkkiin.

Poissa on myös hiiren kakkosnapilla avattava täysiverinen kontekstivalikko, josta nykyisellään pääsee esimerkiksi usein käytettyyn Tehtävienhallinta-sovellukseen tietokoneen toimintojen tarkkailemiseksi. Tosin on hieman epäselvää, onko tämä tarkoituksellista. Esimerkiksi Wccftech-verkkopalvelu listaa tuoreita korjauksia Windows 11:een ja yksi niistä täydentää tehtäväpalkin kontekstivalikkoa muun muassa verkko- ja ääniasetusten osalta.

Myös Windows 10:ssä esitelty toimintahistoria eli Timeline ollaan hävittämässä tai korvaamassa jollakin muulla.

Windows 11:n kehitys on kesken ja tällä hetkellä siitä on rajallisesti jaossa vain testiversio. On mahdollista, että Microsoft muuttaa tehtäväpalkin toimintaa ennen käyttöjärjestelmän laajaa julkaisua.