Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit kieltävät käyttäneensä Pegasusta – Unkari ja Marokko aloittivat tutkinnat

Kohun keskellä olevan NSO Groupin kotimaa Israel on perustanut ryhmän selvittämään syytöksiä vakoiluohjelman käytöstä.

Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit ovat kiistäneet syytökset Pegasus-ohjelman käytöstä toimittajien ja ihmisoikeusaktivistien vakoiluun.

Arabiemiraattien ulkoministeriön lausunnossa sanottiin perjantaina, ettei syytöksille ole mitään todisteita ja ne ovat kategorisesti valheellisia. Saudi-Arabian virallinen SPA-uutistoimisto uutisoi myöhään keskiviikkona, että saudiviranomaisen mukaan väitöksillä ei ole perää eikä maa edes suvaitse väitetynmukaista toimintaa.

Useiden medioiden sunnuntaina julkaisema selvitys paljasti, että Pegasus-ohjelmaa epäillään käytetyn muun muassa toimittajien, aktivistien, yritysjohtajien ja poliitikkojen vakoiluun kymmenissä maissa. Ohjelmaa olivat uutisoinnin mukaan hyödyntäneet useat valtiolliset toimijat, ja listalla olivat muiden muassa Saudi-Arabia ja Arabiemiraatit. Mahdollisesti vakoiltuja kohteita oli kymmeniätuhansia.

Pegasus-ohjelma kuuluu israelilaiselle NSO Groupille, joka on ollut otsikoissa vastaavissa yhteyksissä aiemminkin. Ohjelmisto voi laittaa päälle puhelimen kameran ja mikrofonin ja kerätä siten dataa.

850 työntekijän NSO Group on vakuuttanut, että ohjelma on tarkoitettu vain terrorismin ja rikollisuuden kitkemiseen ja sen käyttö mihin tahansa muuhun toimintaa on rikollisten tekosia. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on toista mieltä ja pitää vakoiluohjelmaa keinona hiljentää toimittajia ja hyökätä aktivisteja ja toisinajattelijoita vastaan.

Marokko suivaantui, Unkari selvittää

Pegasus-käyttäjien listalla niin ikään mainittu Marokko on aloittanut oikeusprosessin syytöksiä esittäneitä Amnestya ja ranskalaista Forbidden Storiesia vastaan. Järjestöjen mukaan Marokon tiedusteluviranomaiset käyttivät ohjelmaa kymmenien ranskalaistoimittajien vakoiluun.

Hallituksen asianajajat sanoivat torstaisessa lausunnossaan, että Marokko haluaa selvittää perinpohjaisesti syytökset, joista ei sen mielestä ole olemassa lainkaan konkreettisia todisteita.

Radio Francen mukaan myös Marokon kuninkaallisten puhelinnumeroita on mahdollisesti vakoiltujen listalla.

Myös Ranskassa on aloitettu tutkinta syytöksistä.

Unkarissa syyttäjät kertoivat torstaina avanneensa tutkinnan vastaavista väitteistä. Syyttäjän mukaan tavoitteena on selvittää, onko rikosta tapahtunut ja jos kyllä, mikä rikos on kyseessä. Unkari oli ainoa EU-maa Pegasus-ohjelman mahdollisten käyttäjien listalla.

Unkarissakin viranomaiset ovat kieltäneet väitetyn datankeruun. Maan pääministeriä Viktor Orbania on jo pitkään arvosteltu lehdistönvapauden kaltaisten perusoikeuksien polkemisesta, ja monet epäilevät, onko tutkinnalla minkäänlaisia seurauksia.

NSO Groupin toimitusjohtaja mielissään tutkinnasta

NSO Groupin kotimaa Israel on perustanut ryhmän selvittämään Pegasus-ohjelmaan liittyviä syytöksiä. Asiasta kertoi maan parlamentin ulkoasian- ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ram Ben-Barak Army Radiolle torstaina.

NSO Groupin toimitusjohtaja Shalev Hulio sanoi niin ikään Army Radiolle, että hän olisi tutkinnasta mielissään, sillä näin yhtiö voi puhdistaa maineensa. Hulion mielestä nyt yritetään mustamaalata koko Israelin kyberteollisuutta.

Hulio myös lupasi, että vaikka yhtiö ei kerro sopimustensa yksityiskohtia, se tarjoaa mille tahansa lisätietoja kaipaavalle hallitukselle "täyden läpinäkyvyyden".