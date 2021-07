Oletko ihmetellyt tätä ¤-merkkiä näppäimistössäsi? Sille on selitys

Yleisluontoinen valuuttamerkki ¤ lisättiin kymmeniä vuosia sitten, mutta on jäänyt hyvin vähäiselle käytölle.

Windows-näppäimistössäsi on erikoinen merkki, jota et ole varmaan koskaan edes käyttänyt. Tämä merkki on ¤, jota kutsutaan valuuttamerkiksi tai sen ulkonäön takia myös aurinkomerkiksi.

Allekirjoittanut ei tiedosta panneensa merkkiä aikaisemmin merkille, vaikka se kuitenkin löytyy myös tätä tekstiä tuottavasta näppäimistöstä. Siinä se möllöttää samassa painikkeessa numeron 4 ja dollarisymboli $:n kanssa. Sen voi syöttää pitämällä Shift-näppäintä pohjassa samalla 4-näppäintä painamalla.

Tietokirjailija Jukka Korpela on pureutunut merkin historiaan. Yksinkertaistettuna se tarkoitettiin kansainväliseksi valuuttamerkiksi dollari- tai puntamerkin tilalle Italian aloitteesta 1970-luvulla. Merkillä voitiin viitata tarkemmin määrittelemättömään valuuttaan.

Korpelan teknisemmän selityksen mukaan merkkiä käytetään ”kuvattaessa rahamäärien tulos­tuk­sen yleistä muotoa esimerkiksi tietokone­ohjelmien toiminta-asetuksissa, kuten Windowsin ns. maakohtaisissa asetuksissa”. Toisin sanoen esimerkiksi määrittely 1,1 ¤ voi tarkoittaa, että raha­yksikön tunnus tulee luvun perään siitä välilyönnillä erotettuna kuten 5,20 €.

Lisäksi tekstinkäsittelyohjelmissa valuuttamerkki osoittaa tietyissä tilanteissa taulukon solun lopun. Tässä yhteydessä merkillä ei ole mitään tekemistä rahan kanssa.

Vaikka ¤ edelleen esiintyy muun muassa tavallisissa suomalaisissa näppäimistöissä, se on siis kuitenkin käytännössä erittäin harvinainen.

Aiheesta aikaisemmin kirjoittaneen MTV Uutisten mukaan merkkiä ei ole lainkaan MacBook-tietokoneiden näppäimistössä.