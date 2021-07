Apple muutti ohjetta iPhonen puhdistuksesta – varoittaa erityisesti yhdestä aineesta

Apple hyväksyy etanolin ja samalla alleviivaa vetyperoksidin vaaroja.

Normaali varovaisuus on paikallaan arvokkaita laitteita puhdistettaessa.

Apple teki miltei huomaamattomia muutoksia tukiartikkeliinsa nimeltä Apple-tuotteiden puhdistaminen, muun muassa AppleInsider kertoo. Uutena aineena puhdistukseen hyväksytään etyylialkoholi, siis etanoli, joskin ei yli 75-prosenttisena.

Paikoin on uutisoitu, että Apple olisi myös lisännyt artikkeliin varoituksen vetyperoksidin käytöstä. Todellisuudessa tämä varoitus on ollut tekstissä yksittäisten tuotteiden kohdalla vuosikaudet. Sen sijaan hiljattain se on lisätty myös artikkelin koostetekstiin, jossa myös etyylialkoholi nyt sallitaan.

Kokonaisuudessaan päivitetty kooste kuuluu näin:

Voit pyyhkiä Apple-tuotteen kovat, ei-huokoiset pinnat 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla kostutetulla puhdistusliinalla, 75-prosenttisella etyylialkoholilla kostutetulla puhdistusliinalla tai desinfiointipyyhkeillä varovasti. Tällaisia pintoja ovat esimerkiksi näytöt, näppäimistöt ja muut ulkopinnat. Älä käytä valkaisuainetta tai vetyperoksidia sisältäviä tuotteita. Älä päästä kosteutta aukkoihin äläkä upota Apple-tuotetta puhdistusaineeseen. Älä käytä kangas- tai nahkapinnoilla.

Vetyperoksidi on hapettava aine, jota voi ostaa apteekista eri pitoisuuksina. Ainetta käytetään yleisesti esimerkiksi kodin puhdistuksessa. Käyttötarkoitukset ovat moninaisia ulottuen haavojen desinfioinnista teolliseen tekstiilien valkaisuun.

Lue myös: ”Älä käytä vessassa” – Telia antaa 7 vinkkiä puhelimen puhtaana pitämiseen

Kuitenkaan ainetta ei tule missään muodossa käyttää esimerkiksi iPhonen, Mac-tietokoneen tai näytön puhdistamiseen, Apple nyt tähdentää. Applen mukaan aine voi vahingoittaa tuotteen pintaa.