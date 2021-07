Biden haukkui Facebookia tappajaksi, näin somejätti vastaa

Facebook kirjoitti kipakan vastineen Yhdysvaltain presidentille ja sai välittömästi lokaa niskaansa Twitterissä.

Facebookin mukaan rokotemyönteisyys on kasvanut.

Facebook kiistää Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin syytökset roolistaan koronakuolemien aiheuttajana. Bidenin mukaan sosiaalisessa mediassa koronaviruksesta ja -rokotteista julkaistavat virheelliset tiedot johtavat kuolemiin.

– Ne tappavat ihmisiä, sanoi Biden, joka painotti koronaviruksen leviävän rokottamattomien keskuudessa.

Facebook-johtaja Guy Rosen on harmissaan, että ”Bidenin hallinto päätti syyttää muutamaa amerikkalaista sosiaalisen median alustaa hetkellä, jolloin covid-19-tapaukset ovat nousussa Yhdysvalloissa”.

– Fakta on se, että rokotteiden hyväksyntä Facebook-käyttäjien keskuudessa Yhdysvalloissa on kasvanut. Tämä ja muut faktat kertovat hyvin erilaisen tarinan kuin hallinnon viime päivinä esittämä, Rosen kirjoittaa.

Rosen vetoaa huhtikuusta 2020 alkaen tehtyyn maailmanlaajuiseen selvitykseen, jota Facebook on tosin ollut itse mukana tekemässä. Selvityksen mukaan viime tammikuusta lukien rokotteiden hyväksyntä on kasvanut 10–15 prosenttiyksikköä amerikkalaisten Facebook-käyttäjien keskuudessa ja on nyt 80–85 prosenttia.

Rosen kiistää Facebookin olevan vastuussa siitä, että Bidenin tavoite rokottaa 70 prosenttia amerikkalaisista koronaa vastaan 4. heinäkuuta mennessä ei toteutunut. Johtajan mukaan Facebook on pandemian alettua poistanut yli 18 miljoonaa väärää covid-tietoa ja on alentanut yli 167 miljoonan muun covid-sisällön näkyvyyttä laittaen niihin myös käyttäjiä varoittavan leiman.

Valkoisen talon lehdistösihteerin Jen Psakin mukaan noin 12 ihmistä tuottaa 65 prosenttia rokotevastaisesta väärästä tiedosta sosiaalisen median alustoilla. Psaki ei nimennyt henkilöitä, mutta hänen mukaansa he kaikki ovat edelleen aktiivisina Facebookissa.

Facebook ei kirjoituksessaan vastannut tähän väitteeseen.

Psakin väite perustuu ilmeisesti CCDH-järjestön selvitykseen. Tusina järjestön nimeämää tiliä on Facebookissa vastuussa 73 prosentista rokotevastaisesta sisällöstä. Järjestön mukaan Facebook ja Twitter ovat jättäneet poistamatta 95 prosenttia niillä jaetusta väärästä koronaa koskevasta tiedosta.

Facebook esti kirjoituksensa kommentoinnin omalla alustallaan, mutta Twitterissä yhteisöpalvelu on vapaata riistaa. Tulokset ovat sen näköisiä. Facebookin kirjoitukseen linkkaava twiitti sai peräänsä lukemattomia viestejä, joissa yhteisöpalvelua syytetään sumuttamisesta ja toimettomuudesta rokotevastaisten viestien poistamisessa.

– Guy, olen varhainen omaksuja, joka on pysytellyt Facebookissa halki kasvukipujen, kriisien ja voittojen. Se mitä laitoitte eilen ulos, oli täysin sopimatonta ja tuomittu epäonnistumaan, Jonathan Franks suomii Twitterissä.

– Tarkistin juuri, onko se väärä rokotetieto, jonka luin kaksi päivää sitten, yhä Facebookissa. Se on, kommentoi toinen käyttäjä Susan P.