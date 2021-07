Laaja selvitys: Useiden maiden hallitusten epäillään vakoilleen satoja toimittajia, aktivisteja ja poliitikkoja israelilaisella hakkerointiohjelmalla

Israelilainen NSO Group on markkinoinut ohjelmaansa terrorismin ja rikollisuuden vastaiseen työhön, mutta vaikuttaa siltä, että sitä on käytetty jatkuvasti ja laajasti väärin.

Valtavassa, massiivisen tietovuodon pohjalta tehdyssä selvityksessä on käynyt ilmi, että lukuisat ihmisoikeusaktivistit, toimittajat ja virkamiehet ympäri maailmaa ovat voineet joutua israelilaisen NSO Groupin Pegasus-hakkerointiohjelmalla tehdyn vakoilun kohteiksi.

Asiasta uutisoivat muun muassa Guardian ja Washington Post. Lehdet ovat olleet mukana tutkimuksessa, jota ovat tehneet kaikkiaan 17 mediaorganisaatiota eri puolilla maailmaa.

Pegasus on israelilaisen NSO-yhtiön kaupallinen vakoiluohjelma. Ilta-Sanomat on aiemmin kertonut, että se osaa muun muassa tallentaa näppäinpainallukset, napata kuvakaappauksia, salakuunnella lennossa ääntä ja videota ja varastaa viestit muun muassa WhatsAppista, Facebookista ja Twitteristä sekä Androidin omasta sähköpostisovelluksesta. Lisäksi ohjelmalla pystyy pääsemään käsiksi myös esimerkiksi käyttäjien Google Drive-, Apple iCloud-, Facebook- ja Microsoft-tileille.

Jos haittaohjelma tulkitsee joutuvansa pian paljastetuksi, se tuhoaa itsensä.

NSO-yhtiö on myynyt murtoratkaisuja useisiin puhelimiin hallitusten, lainvalvojien ja tiedustelun käyttöön.

NSO on markkinoinut ohjelmaansa terrorismin ja rikollisuuden vastaiseen työhön. Usein tämäntapaisiin työkaluihin tarttuvat kuitenkin kansalaisiaan sortavat hallitukset, ja nyt tehdyn selvityksen mukaan Pegasusta onkin käytetty jatkuvasti ja laajasti väärin.

Tutkitussa tietovuodossa on mukana kaikkiaan yli 50 000 puhelinnumeroa 45 eri maasta. Niiden uskotaan kiinnostavan NSO:n asiakkaita.

Selvityksen tehneet mediat kertovat, että lähipäivinä ne aikovat paljastaa joitain niistä ihmisistä, joiden numeroita luettelossa on mukana. Guardianin mukana listalla on satoja yritysjohtajia, uskonnollisia johtajia, tutkijoita, kansalaisjärjestöjen työntekijöitä sekä hallitusten virkamiehiä – myös valtionjohtajia. Mukana on myös ainakin 180 toimittajan puhelinnumerot.

Guardianin mukaan tietovuodossa mukana olevat puhelinnumerot eivät suoraan tarkoita sitä, että niissä olisi tai olisi ollut Pegasus-haittaohjelma. Mediat uskovat kuitenkin, että numerot ovat kytköksissä NSO:n asiakkaiden kohteisiin, jotka on identifioitu mahdollista vakoilua varten.

Laajassa selvityksessä havaittiin ainakin kymmenen hallitusta, joiden uskotaan syöttäneen numeroita järjestelmään. Näitä maita ovat Azerbaidzhan, Bahrain, Kazakstan, Meksiko, Marokko, Ruanda, Saudi-Arabia, Unkari, Intia ja Arabiemiraatit, Guardian kertoo.

Vaikuttaa siltä, että näistä maista ahkerimmin numeroita on syöttänyt Meksiko. Erityisen aktiivisia olivat olleet myös Arabiemiraatit ja Marokko.

Asianajajiensa kautta antamissaan lausunnoissa NSO kielsi "virheelliset väitteet" asiakkaidensa toiminnasta, mutta sanoi "jatkavansa kaikkien uskottavien väärinkäyttöväitteiden tutkimista ja ryhtyvänsä asianmukaisiin toimiin".

