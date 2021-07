Valve julkisti kannettavan pelikonsolin – tältä se näyttää

Uusi Steam Deck -nimeä kantava konsoli julkaistaan joulukuussa.

Pelijulkaisija Valve julkisti eilen uuden kannettavan pelikonsolinsa. Steam Deck -nimeä kantava konsoli julkaistaan joulukuussa, ja varaukset joulukuun ensimmäisiä tilauksia varten avattiin tänään.

Hintaa Steam Deckillä on 64 gigatavun tallennustilan omaavassa perusmallissa 419 euroa. 256 gigatavun ssd-levyn omaava malli maksaa 549 euroa. Kallein 512 gigatavun ssd:llä varustettu malli kustantaa 679 euroa. Kaikista malleista löytyy myös erillinen microSD-paikka muistin laajennusta varten.

Ulkoisesti Nintendon Switch -konsolia muistuttavassa Deckissä on kaksi ohjaustattia, perinteiset neljä näppäintä oikeassa reunassa sekä nuolinäppäimet vasemmassa reunassa.

Kannettavaan pc-pelaamiseen tarkoitetusta Deckistä löytyy kaksi hartianäppäintä per puoli sekä pohjasta saman verran liipaisinnäppäimiä. Lisäksi tattien alta löytyy erilliset kosketuslevyt.

Konsolissa on seitsemäntuumainen kosketusnäyttö, jonka resoluutio on 1280 kertaa 800 pikseliä. Virkistystaajuudeltaan näyttö on 60-hertsinen. Deckin sisältä löytyy AMD:n konsolia varten valmistama prosessori sekä 16 gigatavua ram- eli työmuistia.

Kirjautumalla uuteen konsoliin Steam-tililläsi Deck synkronoi samalla Steam-kirjaston laitteellesi. Tämä Steam-yhteys mahdollistaa esimerkiksi pelien striimaamisen koneeltasi konsolille, mikä voi raskaampien pelien tapauksessa olla hyödyllinen ominaisuus.

Deckin käyttöjärjestelmänä toimii Valven mukaan uudistettu Steam OS, joka on suunniteltu lähtökohtaisesti kannettavaan pelaamiseen Steam Deckillä. Käyttöjärjestelmä perustuu Linuxiin ja se käyttää Proton-ohjelmaa Windows-pohjaisten pelien pyörittämiseen.