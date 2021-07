Arvostelussa F1 2021: Isoin uudistus lässähtää, mutta radalla peli on peto

Uudessa tarinatilassa F1-sirkus muuttuu vaivaannuttavaksi saippuaoopperaksi.

F1-sarjan suosio on kasvanut viime vuosina Netflixin kanssa tehdyn Drive to Survive -sarjan vanavedessä.

Sen innoittamana tuoreeseen F1 2021 -peliin on rakennettu aivan uusi Braking Point -tarinatila, joka tarjoaa vaivaannuttavan ylidramaattisen ja huonosti käsikirjoitetun kokonaisuuden, jonka pelastaa perinteinen kilvanajo.

Tarinatilan alussa pelaaja laitetaan lupaavan 19-vuotiaan Aiden Jacksonin saappaisiin, joka nousee F2-sarjasta formulan kuninkuusluokkaan.

Hyvää

Tekoäly on kaikin puolin kehittynyt aiemmista peleistä.

Ajotuntuma on parantunut, ja autot käyttäytyvät aidommin esimerkiksi kanttarien päältä ajettaessa.

Harjoitussessiot eivät ole uratilassa ja My Teamissa enää niin puuduttavia.

Huonoa

Kaikkia ratoja ei ole vielä pelissä, muun muassa Imola puuttuu. Puuttuvat radat lisätään myöhemmin ilmaisena DLC:nä.

Isoin uudistus lässähtää. Tarinatilaan enemmän paukkuja ensi vuonna, kiitos!

Kenen mielestä oli hyvä idea laittaa tarinatilaan alati pirisevä puhelin?

Pelaaja pääsee valitsemaan Aidenin talliksi joko Williamsin, Haasin, Alpha Taurin, Alfa Romeon tai myöhemmin Aston Martiniksi muuttuvan Racing Pointin.

Jacksonin tallikaveri on uransa viimeisiä ajokilometrejä rahjustava kehäraakki Casper Akkerman. Tarinan kolmas päähenkilö on ylimielinen Devon Butler, joka on varikon juorukello ja yleisniljake. Tarinatilan F1-saippuaooppera rakentuu kolmikon keskinäisen kilvoittelun ympärille.

Tarinatilassa pelaajan tallikaveri on fiktiivinen 39-vuotias hollantilaiskuski Casper Akkerman ja pahin kilpakumppani 27-vuotias britti Devon Butler.

Braking Pointissa tarinaa edistetään suorittamalla kisahaasteita, katsomalla umpisurkeita välivideoita, lukemalla varikolla sähköposteja ja vastaamalla puhelimeen. Luuri pirisee välillä taukoamatta, kun pomot ja sukulaiset soittelevat kuulumisiaan. Kuka nauttii moisesta edes oikeassa elämässä?

Hahmojen kommunikointi niin huonoa, että ensimmäisen parin tehtävän jälkeen tekee mieli vain edetä kisasta toiseen. Alkuinnostus muuttuu nopeasti pakkopullaksi.

Kappaleisiin jaetuissa tehtävissä pelaaja laitetaan ajamaan radalle tietystä tilanteesta, esimerkiksi rengasrikon jälkeen.

Kisakohtaiset tavoitteet ovat melko samanlaisia, mutta valituissa radoissa ja lähtötilanteissa on kivasti eroja. Tarinatilassa on paljon potentiaalia, mutta nyt toteutus on jäänyt keskinkertaiseksi.

Pelattavaa Braking Point tarjoaa aivan korkeintaan kuudeksi tunniksi. Vaikeustasoa tai tallia vaihtamalla tarina ei muutu merkittävästi. Jos valitsee Williamsin, Aiden haaveilee tallipaikasta Mercedeksellä. Haasilla ajaessa Aidenin unelmien täyttymys olisi Ferrari.

Harva tuskin jaksaa koluta tarinaa läpi kahdesti. Helpompaa on luoda oma hahmo, valita mieluinen talli ja rakentaa omassa pääkopassa kasvutarina F1-mestariksi.

Pelisarjan faneja saattoi huolestuttaa se, että Electronics Arts osti virallisia F1-pelejä jo vuodesta 2009 kehittäneen Codemastersin. Muuttuisiko pelisarja radikaalisti?

Onneksi ei. Uuden tarinatilan tieltä ei ole hävitetty mitään vanhaa, vaan päinvastoin ehostettu muita pelimuotoja entistä paremmiksi. Tämän takia F1 2021 kasvaa aiempia pelejä suuremmaksi.

Yhden pelaajan uratila on yhtä tallella, mutta nyt sen rinnalla on myös kahden pelaajan uratila. Pelin parhainta antia on My Team, jossa pääsee perustamaan oman tallinsa F1-sarjaan ja ajamaan sen väreissä. My Team löytyi jo viime vuoden F1 2020 -pelistä.

My Teamiin ei ole tehty järisyttäviä muutoksia, mutta pieniä parannuksia kuitenkin. Suurimmaksi osaksi homma rullaa samalla tavalla kuin aiemmin. Alussa oma talli nilkuttaa sarjan häntäpäässä ja tallikaveri on pestattava halvalla F2-sarjasta.

Kisojen edetessä ja menestyksen karttuessa pelaaja pääsee kehittämään kilpuria paremmaksi, solmimaan rahakkaampia sponsorisopimuksia ja houkuttelemaan talliinsa nimekkäämpiä kuskeja.

Pienet muutokset ovat tervetulleita. Viime vuoden pelissä erilaisia harjoitusohjelmia piti jauhaa kierrostolkulla, jos halusi saada maksimimäärän auton kehittämiseen tarvittavia resurssipisteitä. Nyt harjoitussessioita on tiivistetty huomattavasti.

Sarjan pidempiaikaisille faneille suurin yllätys lienee muutos ajotuntumassa.

Ajotuntuma on hieman raskaampi kuin aiemmissa peleissä, ja ajolinjat vaativat enemmän tarkkuutta. Kyyti hyytyy herkästi, jos neulansilmämutkaan ajaa liian suurpiirteisesti.

Kanttikiveyksistä on tullut petollisempia. Jos niiden yli ajaa posottaa varomattomasti, auto pyörähtää tai sujahtaa pompusta ratavalliin.

Konekuskit ovat aiempaa fiksumpia.

Tekoäly tuntuu ottaneen aimo harppauksen eteenpäin. F1 2021:n konekuskit tekevät uhkarohkeita ohitusyrityksiä, osaavat peittää ajolinjoja ja spinnailevat itsekseen kesken kisan.

Koska kyse on virallisesta F1-pelistä, pelisarjan kehittäjät ovat halunneet tarjota jokaiselle pelaajalle jotakin.

Vaikeusaste on räätälöitävissä todella hyvin niin ensikertalaisille kuin F1-pelien konkareille. Tarjolla on liuta erilaisia apuja luistonestosta jarrutusapuun ja visuaaliseen ajolinjaan, joka opastaa jarrutuspaikoissa ja oikeissa mutkanopeuksissa.

Realismia kaipaavat voivat puolestaan luopua nyt jopa tarkoista sääennusteista ja jännittää, osuuko virtuaalisen pekkapoudan ennuste aurinkoisesta kisasta sittenkään oikeaan.

Vaikka F1 2021:n tarinatila harmillisesti lässähtää, kaiken muun ansiosta pelistä kuoriutuu lopulta sarjan paras peli. Varsinkin jos viime vuoden peli ja My Team jäi kokematta, on uutuus pakko-ostos.