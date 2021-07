KRP varoittaa huijauksesta: Virallisen oloinen viesti on ansa

Huijarit yrittävät saada ihmisiä lähettämään heille rahaa esiintymällä Interpolin nimissä.

Suomalaisille tulee nyt huijausviestejä kansainvälisen rikospoliisijärjestö Interpolin nimissä, kertoo Suomen keskusrikospoliisi (KRP).

Huijari lähestyy Interpolin nimissä jo kertaalleen petoksen uhriksi joutunutta henkilöä ja tarjoaa tälle mahdollisuutta saada takaisin huijauksessa menettämänsä rahat. Viestit ovat tulleet sähköpostitse.

KRP muistuttaa Twitterissä, ettei Interpol koskaan ota suoraan yhteyttä yksityishenkilöihin, tai kysele heidän tilitietojaan.

Interpolin tuoreen tiedotteen mukaan huijarit ovat käyttäneet poliisijärjestön tunnettuutta hyväksi monella muullakin tavalla.

Yhdessä huijauksessa henkilöllä väitetään olevan verovelkaa, jonka maksamatta jättäminen voi johtaa pidätykseen.

Toisen huijauksen mukaan huijattava löytyy Interpolin etsintäkuulutettujen listalta. Tiedon saa oikaistua vain pankkitietojen avulla.

– Olemme tietoisia, että nimeämme käytetään nyt huijauksissa. Huijarit käyttävät meidän nimeämme, koska se kuulostaa vakavalta ja aidolta. Älä anna virallisen näköisten leimojen tai nimien kirjeissä tai sähköposteissa huijata sinua. Lähettäjä on huijari, Interpol kirjoittaa tiedotteessaan.

Interpol on kansainvälinen rikospoliisijärjestö, johon kuuluu valtaosa kaikista maailman maista. Järjestön tarkoitus on helpottaa jäsenmaidensa rikospoliisien yhteistyötä. Suomi on kuulunut Interpoliin vuodesta 1928.