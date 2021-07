Gmailiin uusi ominaisuus - näin tunnistat jatkossa huijausviestit

Viesteissä voi alkaa näkyä yritysten varmennettuja logoja aitouden takeena.

Google kertoo muutoksesta erittäin suosittuun sähköpostipalveluunsa Gmailiin. Käyttäjät voivat jatkossa saada viestejä, joita koristaa lähettäjän aito ja varmennettu logo.

Puhelimessa tämä logo näkyy sekä avaamattoman viestin vasemmalla puolella siinä, missä aiemmin on saattanut olla pelkkä kirjain. Puhelimessa ja tietokoneessa logo esitetään myös, kun viestin avaa. Käytännössä logo näkyy siinä, missä normaalisti on käyttäjän Google-tilin profiilikuva.

Asiasta uutisoi muun muassa VentureBeat. Google toivoo muutoksen vahvistavan entisestään lähettäjän aitoutta ja siten parantavan vastaanottajien luottamusta viestien lähettäjiin.

Muutoksen mahdollistaa Googlen tuki niin sanotulle BIMI-standardille (Brand Indicators for Message Identification). Yhtiö alkoi testata sitä vuosi sitten ja on nyt ottamassa sen yleisesti käyttöön.

Tässä Googlen esimerkissä Bank of American B-kirjain on vaihtunut pankin logoksi.

Jotta lähettäjä voi käyttää BIMIä, on sitä varten ensin otettava käyttöön myös sähköpostien aitoutta varmentava protokolla nimeltä DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance). Lisäksi lähettäjän on vahvistettava logonsa käyttämällä ulkopuolista sertifioijaa.

Kaiken tämän jälkeen Gmail tekee vielä omat hyväksikäyttöä estävät tarkistuksensa ja alkaa sen jälkeen esittää logoa viesteissä.

On hieman epäselvää, miten muutos auttaa tavallista käyttäjää paremmin tunnistamaan huijaukset. Kautta vuosien huijausviesteissä on käytetty yritysten aitoja logoja, joten moni käyttäjä on jo saattanut turtua ajatukseen siitä, että aito logo merkitsee turvallisuutta.

