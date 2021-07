Aiotko päivittää Windows 11:een? Vain kymmenen päivää aikaa palata helposti Windows 10:een

Microsoft antaa Windows 11:een päivittävälle kymmenen päivää aikaa palata takaisin Windows 10:een.

Windows 11 on ilmestymässä mahdollisesti lokakuussa.

Asia selviää uudelle käyttöjärjestelmälle omistetulta verkkosivulta. Sen kysymys ja vastaus -osiossa sanotaan, että päivittäjä voi kymmenen päivän sisällä palata Windows 10:een pitäen tiedostonsa ja muut tietonsa tallessa.

Kyseessä on heikennys Windows 10:een verrattuna. Esimerkiksi Cnet huomauttaa, että Windows 10:n kohdalla käyttäjillä oli 30 päivää aikaa palata vanhempaan Windowsiin.

Jos takarajan missaa, se ei tarkoita, että Windows 10:een ei voi palata. Silloin prosessi on kuitenkin paljon hankalampi ja edellyttää käyttöjärjestelmän asentamista puhtaalta pöydältä. Ennen sitä käyttäjän on huolehdittava tärkeiden tietojen varmuuskopioinnista.

Microsoft tarjoaa Windows 11:tä ilmaisena päivityksenä Windows 10:n käyttäjille vuoden ajan Windows 11:n julkaisusta lukien. Tilanne on hieman outo, sillä moni Windows 10 -käyttäjä voi päästä käsiksi päivitykseen vasta kuukausia julkaisun jälkeen. Tällöin myös Windows 11:een päivittäjille voi tulla kiire.

Microsoft vahvistaa tukisivullaan, että käyttäjän on itse haettava Windows 11 -päivitystä käsipelillä, eikä häntä pakoteta siirtymään siihen. Windows 10:n kahdesti vuodessa ilmestyviä ominaisuuspäivityksiä yhtiö on syöttänyt pakolla sen jälkeen, kun käyttäjä on tarpeeksi kauan niitä vältellyt.

Nämä ominaisuuspäivitykset Windows 10:lle myös jatkuvat toistaiseksi. Microsoft toteaa samalla tukisivulla, että jo ennen Windows 11:n julkistusta uumoiltu Windows 10:n seuraava ominaisuuspäivitys 21H2 on ilmestymässä vielä tämän vuoden aikana. Windows 11 saa ominaisuuspäivityksiä vain kerran vuodessa.

Windows 10:n tuki jatkuu 14. lokakuuta 2025 asti. Tämä on se päivämäärä, johon saakka Windows 10 saa säännöllisiä kuukausittain ilmestyviä tietoturvapäivityksiä.