Baldur’s Gate -peleistä tunnetun Black Islen loppuvuonna 1999 julkaisemana Planescape: Torment jäi pahasti myyntitavoitteistaan, mutta nousi silti ylistetyksi klassikoksi, josta puhutaan vielä tänäkin päivänä.

Nimetön eli Nameless One on Planescape: Tormentin tuimailmeinen ja huonomuistinen päähenkilö.

Juttusarjassa muistellaan 1990-luvun lopun pc-pelejä – useimmiten lämmöllä. Sarjaa kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Miikka Hujanen. Muihin osiin löydät linkit jutun lopusta.

Planescape: Torment (1999) » Isometrinen eli ylhäältä sivusta kuvattu roolipeli » Epätyypillinen avant garde -fantasiamaailma, ei lohikäärmeitä, örkkejä ja haltioita » Vahva dialogi- ja tarinavetoisuus puhuttaa yhä tänäkin päivänä » Useissa yhteyksissä mainittu yhdeksi kaikkien aikojen parhaista peleistä.

Heräät ruumishuoneelta, universumin keskipisteessä sijaitsevassa Sigilin kaupungissa, etkä muista yhtään mitään – nimestäsi alkaen. Kehosi on täynnä arpia ja erikoisia tatuointeja, joiden merkitys on sumun peitossa. Kuka on tehnyt tämän sinulle ja miksi? Et tiedä, ainakaan vielä, mutta aiot ottaa selvää.

Sitten huoneeseen leijailee ruumiiton, puhuva ja mulkosilmäinen pääkallo, joka alkaa jutella tuttavallisesti.

Tästä asetelmasta alkaa joulukuussa 1999 julkaistu isometrinen roolipeli Planescape: Torment. Lukuisat tunnetut pelialan julkaisut, kuten PC Gamer, IGN, Game Informer ja Polygon, ovat nostaneet sen kaikkien aikojen parhaiden pelien joukkoon.

Ruumishuoneelta muistinsa menettäneenä herääminen ei ole kovinkaan uusi juonikuvio – mutta harvoin kuvioon sotkeutuu leijuva ja puhuva pääkallo.

Mainittakoon myös, että myös yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista muusikoista, Nightwishissä pitkään vaikuttanut Marco Hietala, on maininnut sen useaan otteeseen kaikkien aikojen suosikkipelikseen.

Itse kohtasin sen ensimmäistä kertaa ala-asteella tutustuttuani Black Isle -pelistudion Fallout- ja Baldur’s Gate -peleihin. Etenkin jälkimmäiset iskivät fantasian suurkuluttajaan.

Planescape: Torment oli kova pala purtavaksi. Sen maailma oli miekkoihin ja magiaan tottuneelle nuorelle miehelle outo ja mekaniikka vaikeaa – eikä runsas ja paikoin hankalahko dialogi helpottanut asiaa. Peli jäi kesken.

Myöhäisessä teini-iässä kokeilin uudestaan. ”Ei lähde vieläkään”, jouduin toteamaan. Muistaakseni mietin, että milloin tässä oikein päästään asiaan.

Planescape: Tormentin hienous avautui vasta myöhemmin, kun opin nauttimaan peleissä muustakin kuin toiminnasta ja tehosteista ja olin ymmärtänyt tarinoiden kauneuden. Planescape onkin 16 vuoden pegi-ikärajaluokituksesta huolimatta suunniteltu selvästi aikuisten peliksi.

Planescape: Torment perustuu Advanced Dungeons & Dragonsin kakkosversioon, eli ensin annetaan hahmolle kykypisteet.

Planescapessa pelaaja ohjastaa Nimetöntä. Miestä, joka kuoltuaan herää aina uudestaan henkiin, mutta muistinsa menettäneenä. Pian käy ilmi, että Nimetön on ehtinyt kuolla jo aika monta kertaa, jättäen jälkeensä aina toinen toistaan sekavamman sopan.

Pelaajan mukaan lähtevät kumppanit ovat toinen toistaan erikoisempia – erikoisin lienee mekaaninen modroni Nordom.

Pelaajan tehtävänä on selvittää, kuka Nimetön on, miksi hän ei voi kuolla ja mitä menneisyydessä on tapahtunut. Lisäksi vastauksia etsitään myös suuriin kysymyksiin. Mikä voisi muuttaa ihmisen luonnon?

Matkan varrella pelaaja joutuu moraalisten valintojen ja käytännön ongelmien eteen, eivätkä itsestään selviltä tai ”oikeilta” tuntuvat vaihtoehdot useinkaan ole parhaita mahdollisia. Valintojen seuraukset taas ovat usein yllätyksellisiä ja odottamattomia.

Siinä missä perinteisempien roolipelien tehtävät palkitsevat pelaajan vaikkapa taikamiekoilla ja haarniskoilla, Planescapessa palkinto on paljastus Nimettömän menneisyydestä. Miekkoja pelissä on muuten kokonaiset kolme kappaletta.

Vaikka Planescapessa on taisteluita, sotureita ja velhoja, kamppailu on usein täysin toissijaista. Peli etenee tarina edellä ja suuren osan taisteluista voi sivuuttaa tai ratkaista puhumalla – aina loppuvastusta myöten. Etenkin tässä mielessä vuonna 2019 ilmestynyt Disco Elysium vertautuu Planescapeen mainiosti.

Lue lisää: Arvostelussa virolaispeli, josta tuskin olet kuullut – lajityyppinsä huippu ja mysteeri vailla vertaa

Pelaajan on kuitenkin mahdollista tehdä hahmostaan lähes minkä taidon taitaja tahansa, eikä se vaadi lukemattomien rottien listimistä. Usein oikeille tyypeille puhuminen riittää.

Pelaaja voi pitää kerralla mukanaan viittä matkakumppania. Näiden keskinäisen jutustelun seuraaminen on suurta hupia.

Pelin maailma ja hahmot eivät edusta perinteistä high fantasy -fantasiaa kääpiöineen, haltioineen ja örkkeineen, vaan Planescapea voisi kuvailla eräänlaiseksi avant garde -fantasiaksi. Leijuvan pääkallon lisäksi pelaaja saa seurakseen esimerkiksi liekehtivän miehen ja eräänlaista keskustelubordellia pitävän, hyväntahtoisen ja mukavan succubus-demonin.

Pelimaailma on kummallinen, mutta kiehtova – tarinasta puhumattakaan. Ei ihme, että Planescapen johtava käsikirjoittaja ja suunnittelija Chris Avellone on sittemmin jatkunut menestyksekästä uraansa muun maussa Taivaan pilarien, Pathfinder-roolipelien ja Divinity: Original Sin II:n parissa.

Sigilin kaupungista löytyy muun muassa baari, jonka maskottina ja vetonaulana on liekehtivä mies.

Nykypelaajan onneksi vuonna 2017 julkaistu Enchanted Edition tuo lukuisia parannuksia pelikokemukseen, mutta kyseessä on silti joiltain osin vain parantelu. Siinä missä pelattavuus oli aiemmin kankeaa, nyt se on vain jokseenkin kankeahkoa.

Kirjoitushetkellä Planescape: Tormentin Enchanced Editionin hinta vaihtelee kesäalesta johtuen eri pelikauppojen välillä huomattavasti. Halvimmillaan sen voi lunastaa omakseen alle viiden euron hintaan. Peli on nykyään saatavilla myös Androidille, iOS:lle, Nintendo Switchille, Playstation 4:lle ja Xbox Onelle.

