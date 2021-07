Audacity uusin lisenssi ottaa oikeuden myös luovuttaa käyttäjän tiedot "potentiaalisille ostajille”.

Audacity on monen musiikin ystävän ja podcastin tekijän suosima monipuolinen tietokoneohjelma, jolla onnistuu äänitiedostojen kuuntelemisen lisäksi äänen moniraitainen editointi ja muokkaus. Omistajaa vaihdettuaan sovellus on alkanut kerätä tietoa käyttäjänsä tietokoneesta, kertoo avoimia ohjelmistoja seuraava FOSS Post.

Audacity on maksuton avoimen lähdekoodin ohjelma, joka on käytännössä vapaaehtoisten kehittämä. Se toimii Windowsissa, Linuxissa ja macOS:ssä.

Taustalla on kaksi kuukautta vanha yrityskauppa, jossa musiikkiohjelmiin erikoistunut Muse Group -ohjelmistoyhtiö osti avoimen lähdekoodin Audacityn. Muse Group omistaa ennestään muun muassa Ultimate Guitar -verkkosivun ja MuseScore -ohjelman.

Ohjelman käyttöehtoja muutettiin viime viikolla siten, että käyttöehdot hyväksyttyään käyttäjän hyväksyy myös laajan tiedonkeruun tietokoneeltaan. Tähän kuuluvat laitteistotietojen lisäksi tiedot käyttäjän yksilöivästä ip-osoitteesta sekä sijainnista.

Vaikka ohjelmistotalo sanoo säilyttävänsä tietoja EU:ssa sijaitsevilla palvelimilla, se sanoo käyttöoikeussopimuksessa ottavansa vapauden jakaa käyttäjätietoja Moskovan-pääkonttorinsa sekä USA:n-toimintojensa kanssa.

Lisäksi yritys sanoo voivansa jakaa tiedot ”kolmansien osapuolien”, ”neuvonantajien” ja ”potentiaalisten ostajien” kanssa.

Käyttöehtoihin on mitä ilmeisimmin tiedonkeruun takia lisätty kohta, jossa alle 13-vuotiaita kielletään käyttämästä sovellusta. Tämän sanotaan olevan ristiriidassa avoimen koodin GPL-lisenssin kanssa. Yritys itse kiistää väitteen GitHub-keskustelussa.

Käytännöt eivät koske Audacityn vanhoja versioita, MakeUseOf huomauttaa. Tiedonkeruuta harjoitetaan vain, jos käytössä on uudempi versio kuin 2.4. Audacityn viimeisin versio on 3.0.2.

Koska kyseessä on avoimen lähdekoodin ohjelma, se on kenen tahansa muokattavissa. Ohjelman ystävät ovat verkkokeskustelussa pyytäneet uusia ohjelmistohaaroja, joista tiedonkeruu on poistettu. Näitä onkin tullut jo ainakin kaksi kappaletta. Tavalliselle käyttäjälle sovelluksen asentaminen GitHub-projektista on hankalampaa kuin hiotun asennusohjelman käyttö.

Sovellusten muuttuminen päivitysten myötä ei ole ennennäkemätön ilmiö. Etenkin Android-maailmassa on nähty useita tapauksia, joissa hyötysovellus on muuttunut haittaohjelmaksi päivityksellä.

Lue lisää: Eihän puhelimessasi ole tätä? Yli 100 miljoonaa kertaa ladattu sovellus muuttui yhtäkkiä vaaralliseksi

Lue lisää: 10 miljoonaa kertaa ladattu Android-sovellus muuttui yhtäkkiä haitalliseksi