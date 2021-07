Windows 11 annettiin harrastajien käsiin – ja siitähän riemu repesi

Windows 11:n testiversioita on ehditty sovitella muuallekin kuin pc-tietokoneisiin.

Windows 11:n on tarkoitus olla jatkossa monenlaisten laitteiden käyttöjärjestelmä. Monenlaisiin laitteisiin sitä on jo soviteltukin.

Microsoft julkisti toissa viikolla uuden Windows 11 -käyttöjärjestelmänsä. Vaikka se tulee kuluttajien saataville vasta myöhemmin tänä vuonna, halukkaat pääsevät jo testaamaan sitä Windows Insider -testausprojektin kautta. Kyseessä on vapaaehtoisten testaajien muodostama yhteisö, joka käyttää keskeneräistä käyttöjärjestelmää ja antaa siitä palautetta Microsoftille virheiden kitkemiseksi.

Vaikka Windows 11:lle on olemassa muutamia kulmakarvoja nostattaneita järjestelmävaatimuksia, testiversiolle ei ole asetettu rajoituksia siitä, mihin laitteisiin sen saa asentaa.

Lue lisää: Vähän tunnettu puute tieto­koneessa estää päivityksen Windows 11:een

Lue lisää: Microsoftin Windows 11 -linjaus ei ilahduta kaikkia: Odotettavissa kasa sähkö­romua ja kiskuri­­hinnat?

The Registerin mukaan rajoittamattomuudesta on ehditty ottaa jo ilo irti. Niinpä Windows 11:n esiversio on ehditty nähdä niin puhelimessa kuin Raspberry Pi -minitietokoneessa.

Gustave Monce -niminen harrastaja sovitti Windowws 11:n Lumia 950 XL -puhelimeen. Jälkimmäinen oli viimeisimpiä Windows-puhelimia. Monce julkaisi myös Twitterissä videon aiheesta.

Harrastaja sai aiheesta paljon kysymyksiä, sillä monet kiinnostuivat aiheesta. Käyttöjärjestelmä ei kuitenkaan anna vanhoille Windows -puhelimille uutta elämää, sillä vanhoista Lumioista Windows 11 asentuu vain 950-sarjalaisiin. Syy on siinä, että vain näillä on piiritason tuki ARM64-teknologioille, jota vanhemmissa Lumioissa ei ole.

Lue lisää: Testi: Lumia voi 950 XL -mallilla paksusti – viimeistä kertaa?

Monce on edistänyt projektiaan ensimmäisten kokeilujensa jälkeen ja on koonnut toimimattomia asioita GitHubiin. Dokumentaatiosta käy muun muassa ilmi, että sen enempää kamera, muistikorttipaikka tai toinen sim-korttipaikka eivät toimi Windowsilla varustetussa puhelimessa lainkaan. Lisäksi tekstiviestien lähettäminen tai soittaminen onnistuu vain vanhemmissa Windows 11:n testiversioissa.

Japanilainen Miya-Gadget puolestaan on istuttanut Windows 11:n Raspberry Pille, joka on etenkin rakentelijoiden suosiossa oleva korttitietokone. Sen laskentateho ei huimaa päätä nykyaikaisten laitteiden rinnalla, mutta se on kerännyt suosiota etenkin omatoimisten automaatiojärjestelmien virittelijöiden keskuudessa.

Myös Windows 11:n edeltäjä Windows 10 saatiin aikoinaan pyörimään Raspberry Pillä.

Lue lisää: Harrastajien pikku-pc parani – tukee myös Windows 10:tä

Lue lisää: Huippusuositusta minikoneesta uusi versio – hinta ei päätä huimaa

Kyse on loppujen lopuksi virittelijöiden perushuvista. Moni saa laitteiston tottelemaan ohjelmakoodia, mutta moniko saa ohjelmakoodin tottelemaan laitteistoa?