Facebook voi antaa pienelle joukolle hämmentävän varoituksen: ”Oletko huolissasi kaveristasi?”

Facebook pyrkii puuttumaan äärisisältöön uusilla varoituksilla.

Yhteisöpalvelu Facebook testaa Yhdysvalloissa varoituksia, joita esitetään käyttäjille.

Uutistoimisto Reutersin ja CNN-kanavan mukaan varoituksia on kahdenlaisia. Yksissä Facebook kysyy, onko käyttäjä huolissaan, että jostakin hänen tuntemastaan henkilöstä on tulossa ekstremisti. Toisissa se sanoo, että käyttäjä on saattanut altistua hiljattain haitalliselle äärisisällölle. Molemmissa ilmoituksissa on linkki tukea antavalle verkkosivulle.

Uutisista ei heti selvinnyt, millä tavalla tukisivut käyttäjää ohjeistavat tai pyrkiikö Facebook tällä tavalla tunnistamaan sellaisia käyttäjiä, joita joku toinen epäilee äärisisällöstä. Sellaisessa toiminnassa voisi olla ilmiantamisen makua.

Facebookin mukaan testillä pyritään tunnistamaan paitsi kielletylle äärisisällölle mahdollisesti altistuneita käyttäjiä, myös sellaisia käyttäjiä, joita Facebook on aiemmin rankaissut äärisisällöstä.

Uutispalvelu Engadgetin mukaan ei ole tiedossa, miten Facebook päättelee, keitä käyttäjiä äärisisältö saattaa eniten koskettaa.

Kyseessä on pieni testi, joka toimii vain Facebookin pääalustalla Yhdysvalloissa. Se kuitenkin pohjustaa Facebookin maailmanlaajuisia pyrkimyksiä radikalisoitumisen estämiseksi palvelussaan.

Facebookia on monessa sopassa keitetty, ja yksi niistä koskee ääriliikkeitä. Kansalaisaktivistien ja poliitikkojen paine Facebookia ja muita somealustoja vastaan kasvoi Yhdysvaltain kongressin tammikuisen valtauksen jälkeen.

Facebook sanoo poistavansa osan sääntöjä rikkovasta sisällöstä ennen kuin materiaali päätyy käyttäjien näkyville. Toisissa tapauksissa tällaista sisältöä poistetaan vasta jälkikäteen.