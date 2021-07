Microsoftin laitevaatimukset Windows 11:lle uhkaavat tehdä lukemattomista tietokoneista romua keskellä globaalia sirupulaa, The Verge kirjoittaa.

Microsoftin poukkoilevat, mutta silti ankarilta vaikuttavat laitevaatimukset tulevalle Windows 11 -käyttöjärjestelmälle voivat aiheuttaa ikävyyksiä ympäristölle ja kuluttajille. The Vergen mukaan on miljoonia tietokoneita, joita eivät voi nykytiedon valossa päivittää Windows 11:een, vaikka koneiden tehot siihen kyllä riittäisivät.

Syynä on Microsoftin vaatimus TPM 2.0 -tietoturvatekniikasta, ja Microsoft on ilmoittanut Windows 11:n edellyttävän vähintään kahdeksannen sukupolven Intel Core- tai toisen sukupolven AMD Zen -suoritinta. Sittemmin Microsoft on vihjannut, että kenties jotkut vanhemmatkin suorittimet kelpaavat, mutta se selviää myöhemmin.

TPM 2.0 (trusted platform module) on laitteen emolevyllä oleva siru, jota hallitaan tietokoneen perusohjelmisto biosin kautta. Se suojaa esimerkiksi salausavaimet, käyttäjän kirjautumistiedot ja muut arkaluonteiset tiedot sellaisen muurin taakse, jonne haittaohjelmat ja verkkohyökkääjät eivät pääsisi käsiksi.

Nyt pelkona on, että Windows 11 aiheuttaa runsaasti elektroniikkaromua, kun päivittäjät joutuvat ostamaan uuden tietokoneen käyttöjärjestelmää varten. The Vergen mukaan jopa jotkut vain kolme vuotta vanhat pc:t eivät pysty ajamaan Windows 11:tä. Arvostelijoiden joukkoon lukeutuu Microsoftilla koronapandemian aikana työskennellyt tietoturva-asiantuntija Kevin Beaumont.

– Keskellä pandemiaa, kun organisaatiot kärsivät ja on globaali sirupula, Microsoft yrittää saada ihmiset korvaamaan asioita kyseenalaisin tietoturvaperustein, Beaumont lataa Twitterissä.

Pandemian myötä räjähtänyt etätyö aiheutti piikin elektroniikan kysyntään tehden laitteissa käytettävistä piisiruista vaikeasti saatavia ympäri maailman. Samalla uutta tietokonetta halajavat voivat joutua maksamaan siitä huomattavasti normaalia enemmän tilanteessa, jossa sirupulan on jo ilman Microsoftin tempaustakin ennustettu jatkuvan pahimmillaan vielä vuosia.

Microsoft on perustellut kovia laitevaatimuksia tarpeella parantaa Windowsin suojaa haittaohjelmia vastaan. Tämä on se syy, miksi yhtiö puskee TPM 2.0 -pakkoa.

TPM suojaa esimerkiksi salausavaimet, käyttäjän kirjautumistiedot ja muut arkaluonteiset tiedot sellaisen muurin taakse, jonne haittaohjelmat ja verkkohyökkääjät eivät pääsisi käsiksi. TPM:ää tarvitaan esimerkiksi, jos käyttäjä haluaa estää kiintolevynsä toiminnan toisessa tietokoneessa.

Windows 11:n laitteistovaatimukset voivat vielä muuttua käyttöjärjestelmän testaamisen aikana. Lisäksi monen ei ole pakko päivittää Windows 11:een ensimmäisten joukossa tai edes vähän myöhemmin. Windows 10 saa tietoturvakorjauksia vuoteen 2025 asti, ja käyttöjärjestelmän yleisyys takaa ohjelmien yhteensopivuuden vielä vuosiksi.