World wide webin ohjelmakoodi myytiin huutokaupassa kovaan hintaan.

Internetin keskeisen teknologian world wide webin eli www:n ohjelmakoodi löysi ostajansa Sotheby’sin huutokaupassa, muun muassa The Verge kertoo.

Lue lisää: Tämä ohjelmakoodi muutti maailman – nyt se myydään

Www:n keksijä Tim Berners-Lee laittoi koodin myyntiin viime viikolla 1000 dollarin lähtöhintaan. Huutokaupan verkkosivun mukaan koodi on nyt myyty 5 434 500 dollarilla. Tämän hetken kurssilla se tekee 4 589 897 euroa.

Sir Tim myi koodinsa niin sanottuna nft:nä. Nft tulee sanoista non-fungible token eli ei-vaihdettavissa oleva rahake. Se on käytännössä digitaalinen aitoustodistus, joka vahvistaa teoksen ainutkertaisuuden maailmassa, jossa kopioita digitaalisesta sisällöstä voi tehdä loputtomasti.

Nft on synnyttänyt jonkinlaisen villityksen. Digitaalista omaisuutta videoista pieruihin ja meemikuviin on tällä tavalla myyty välillä huimilla hinnoilla. Toistaiseksi korkein hinta on 69 miljoonaa dollaria, joka maksettiin taiteilija Beeplen teoksesta maaliskuussa Christie'sin huutokaupassa.

Lue lisää: Christie's huutokauppasi Beeplen digitaalisen taideteoksen 58 miljoonalla

Internet oli olemassa jo ennen www:tä. Www kuitenkin mahdollisti verkkosivut, eli suurelta osin sen internetin, jota nykyäänkin käytetään.

Koodin myyminen ei vaikuta verkkosivujen toimintaan millään tavoin. Sitä voi verrata esimerkiksi kirjan alkuperäisen käsikirjoituksen myyntiin, joka ei vie olemassa olevia kirjoja pois.

The Vergen mukaan kovalla hinnalla myytyyn pakettiin sisältyvässä koodin videovisualisaatiossa on kuitenkin kauneusvirhe. Video esittää väärin koodissa olevat kulmasulkeet, suomalainen tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen huomautti Twitterissä.

Koodausvirhe on tuulahdus internetin menneisyydestä, jolloin käytettiin rinnakkain erilaisia merkistöjä. Erikoismerkit ja etenkin skandinaaviset aakkoset saattoivat näkyä mitä oudoimmissa muodoissa.

Berners-Lee ja hänen vaimonsa sanovat käyttävänsä huutokaupan tuotot hyväntekeväisyyteen.