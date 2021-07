Huikea pelikesä: Grafiikka ei ole koskaan ollut näin kaunista ja golf näin hauskaa

Tuoreet pelijulkaisut tarjoavat huikeaa grafiikkaa, hupsua golfia, ja hienosti toteutettuja pehmeitä arvoja.

Videopelien kehityskulku on huimaa, mikä tulee selväksi IS:n heinäkuun pelitärpeistä.

Kesä ei ole ollut pelien hiljaiseloa. Tulevaa antia paljastavat, alan suurimmat E3-messut järjestettiin välivuoden jälkeen virtuaalisesti. Kotimaan suurin uutinen oli puolestaan, kun japanilainen Sony osti helsinkiläisen Housemarque-studion aiemmin tällä viikolla.

Kesällä on julkaistu myös ansiokkaita pelejä. Esiin nousevat näyttävä toimintatasoloikka, piirrosmainen kamppailu ja letkeä golf. Vahvimman vaikutuksen heinäkuun pelitärpeissä tekee Espanjan aurinkoon sijoittuva seikkailu, joka muodostuu hyvistä ympäristöteoista.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Ratchet & Clank: Rift Apart on teknistä näytöstä alusta loppuun, mutta peli vakuuttaa muutenkin. Tunteen pelattavasta animaatioelokuvasta täydentää hilpeä tarina, jolle annetaan riittävästi aikaa.

Kehittäjä: Insomniac Games. Saatavilla: PS5. Pegi 7.

Tässä on videopelien kehityksen virstanpylväs. Toimintatasoloikka Ratchet & Clank: Rift Apart nostaa grafiikan uudelle, hämmästyttävälle tasolle ja näyttää, mihin viime marraskuussa julkaistu Playstation 5 pystyy. Peliä ei erota jättibudjetin animaatioelokuvasta.

Eläinhahmot ovat pörröisiä ja ilmeikkäitä, pinnat heijastavat ympäristöä aidosti ja ruutu täyttyy melskeestä ilman nykimistä. Idea on läpäistä tasoja , hyppiä esteiden yli ja kukistaa vihollisia – visuaalisen ilotulituksen keskellä.

Onneksi peli ei ole pelkkää pintaa, vaan siinä on sydäntäkin. Kokonaisuus nousee liki 20-vuotiaan ja 15 osaisen sarjansa parhaaksi peliksi. Matkaa on vielä kilpailevaan, mielikuvitukselliseen Mario-sarjaan, mutta se ei vähennä tämän tehoa.

Eritysmaininnan peli ansaitsee siitä, että sitä voi säätää omiin tarpeisiin: vaikkapa haasteen ja jopa pelinopeuden voi pudottaa. Tarjolla on esimerkillisesti myös muokkausmahdollisuuksia kuulo- ja näkövammaisille. Peli on lisäksi käännetty ja ääninäytelty pätevästi suomeksi.

Guilty Gear Strive

Kaksinkamppailut näyttävät niin hienoilta ja tehosterikkailta, että kaiken sisäistämiseen menee tovi jos toinenkin. Mutta kun pelin taitaa, sitä kannattaa pelata porukassa – joko paikallisesti tai netissä.

Arc System Works. Pc, PS4, PS5. Pegi 12.

Kamppailupeli Guilty Gear Strivea on monessa paikassa markkinoitu ja arvioitu helposti lähestyttäväksi ja simppeliksi tapaukseksi. Mutta se on sitä ehkäpä vain lajityypin harrastajille – heillekin vain aluksi. Muille seinä saattaa nousta nopeasti pystyyn.

Periksi ei kannata silti antaa. Rauhallisesti ottamalla ja liikkeitä opettelemalla hommasta ottaa selvän. Hiljalleen eteen aukeaa harvinaisen monipuolinen ja viimeistelty kokonaisuus. Tässä onkin yksi genren upeimmista peleistä vuosiin.

Se myös näyttää siltä. Siinä missä Ratchet & Clank: Rift Apart on erottamaton valkokankaiden tietokoneanimaatioelokuvista, Guilty Gear Strive nostaa rimaa anime-tyylin saralla. Eli peli näyttää erehdyttävästi japanilaiselta piirrosanimaatiolta.

Tyylitaju on huippuluokkaa. Kamppailut käydään värikkään yksityiskohtaisissa kentissä, joissa pelataan 15 persoonallisella hahmolla. Jokainen hahmo on liikkeiltään tyystin erilainen, joten harjoiteltavaa piisaa. Komean paketin viimeistelee kovaotteinen hard rock -musiikki.

Mario Golf: Super Rush

Tässä on viehkeä golfpeli, jossa riittää hahmoja, ratoja ja pelimuotoja. Nappien sijaan golfaaminen onnistuu myös mainiosti liiketunnistuksella. Peliin on luvattu lisäksi ilmaisia sisältöpäivityksiä.

Camelot Software Planning. Switch. Pegi 3.

Yllätyksellisyys ei tule ihan ensimmäisenä mieleen golfista eikä golfpeleistä. Siksipä Mario Golf: Super Rush hyppää eteen kuin puskista. Tässä on peli, joka haluaa keksiä perinteet uusiksi.

Esiin nousee Speed Golf -pelimuoto. Siinä palloa lyödään niin nopeasti kuin mahdollista ja sitten rynnätään sen perään. Viheriöllä juostessa kerätään kolikoita, käytetään lisänopeutta ja pompitaan esteiden yli. Samalla tönitään vastustajia ja väistellään toisten tuupintaa.

Tarjolla on myös villimpi Battle Golf -muoto, jossa yliluonnolliset erikoiskyvyt ja oudot kentät sekoittavat asetelmia. Adventure Mode puolestaan on pitkä, roolipelimäinen seikkailu, jossa omalla hahmolla läpäistään haasteita. Perinteinenkin golf onnistuu pelissä toki.

Oli valittu tapa mikä tahansa, pelaaminen tuntuu hauskalta. Tärkeintä on, että ohjaus on tarkkaa ja pallonhallinta uskottavaa. Omien taitojen ja taktiikan kehittyminen palkitsee alusta alkaen. Hauskinta pelaaminen on yhdessä niin samalta sohvalta kuin erinomaisessa nettimoninpelissäkin.

Alba: A Wildlife Adventure

Ulkoasu on teknisesti yksinkertaista tasoa, mutta peli ei siltä liikkeessä näytä. Kokonaisuus on niin taitavasti tyylittely, että sympaattinen seikkailu tuntuu joltain kokoaan paljon suuremmalta.

Ustwo Games. iOS, pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Pegi 3.

Aina joskus vastaan tulee peli, josta tietää jo alkumetreillä, että nyt mikään ei voi mennä pieleen. Kesäisen kutkuttava seikkailu Alba: A Wildlife Adventure on juuri sellainen tapaus. Kun tämän saa käsiinsä, tietää heti, että kyseessä on huipputapaus. Eikä peli petä.

Reipas tyttö saapuu isovanhempiensa luokse pidennetyn viikonlopun viettoon pienelle espanjalaiseen saarikylään. Perillä hän kuulee, että luonnonsuojelualueen päälle kaavaillaan luksushotellia. Kaverinsa kanssa hän päättää pyörtää päätöksen keräämällä allekirjoituksia vetoomukseen.

Rempseän humoristisessa pelissä kuljetaan aurinkoista saarta ristiin rastiin. Idea on tehdä palveluksia asukkaille ja ympäristölle. Matkalla kerätään roskia, noukitaan pyykkejä ja hoivataan eläimiä. Eläimistä pitää saada myös valokuvia. Päivän päätteeksi vaari tekstaa syömään ja homma jatkuu aamulla.

Tunnelma on käsinkosketeltavan aito ja lämmin. Pelikokemus täyttyy ikimuistoisista hetkistä ja mukavista hahmoista. Seikkailun sinetöi taustalla kulkeva, kaunis viesti luonnonsuojelun ja perinteiden puolesta.