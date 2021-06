Windows 11:n julkistuksella outo jälkipyykki: Fanit käärmeissään muutoksesta, ajankohta ja vaatimukset vaihtuivat...

Tehtäväpalkkia ei voi enää siirrellä uudessa Windowsissa lukuisten käyttäjien harmiksi. Sen lisäksi käyttöjärjestelmässa kummastuttaa muutama muukin asia.

Microsoft tekee muutoksen Windows-käyttöjärjestelmän perustoimintoon eli tehtäväpalkkiin. Yhtiön mukaan Windows 11:ssä tehtäväpalkin voi sijoittaa ainoastaan ruudun alareunaan, jossa se oletuksena on esimerkiksi Windows 10:ssä.

Tehtäväpalkki on se keskeinen osa käyttöliittymää, josta löytyy esimerkiksi Windowsin aloituspainike, asetusvalikko ja pikakuvakkeet ohjelmien käynnistämiseen. Tässä näkymässä on myös muun muassa kellonaika ja päivämäärä ja pikavalinnat internet-yhteyden tai ääniasetusten sorvaamiseen.

Tähän asti tehtäväpalkin on voinut vetää sen normaalista paikasta ruudun yläreunaan tai jommalle kummalle sivustalle. Windows 11:ssä tämä ei ole enää mahdollista.

MSPoweruser-uutispalvelun mukaan muutos suututtaa käyttäjiä. Esimerkiksi Redditistä löytyy vihaisia kommentteja ja pyyntöjä tehtäväpalkin pitämiseksi vapaana.

– Oho wow tämä on iso kynnyskysymys. Monet eivät päivitä pelkästään tämän takia, mitä he oikein ajattelivat, kysyy yksi Reddit-käyttäjä.

– Tämä ja aloitusvalikko. Perustava, tärkein asia käyttöliittymässä ja visuaalisessa vetovoimassa. Ei helvetti. Pysyn kaukana. Vaihdan Linuxiin, kun [tietokoneeni] lakkaa toimimasta, ja hankin peliläppärin välttämättömille Windows-peleille ja ohjelmille, kirjoittaa toinen.

Eri asia on, kuinka moni toteuttaa uhkauksensa vaihtaa Linuxiin tai vaikka Maciin. Kiukulla on usein tapana laantua nopeasti, eikä siis myöskään ole vielä täysin varmaa, miten Microsoft päättää lopulta toimia.

Tehtäväpalkki istuu ainakin toistaiseksi vain Windows 11:n pohjalla.

Ylivoimaiselle enemmistölle muutos tuskin on kielteinen. Suuri osa käyttäjistä ei ole välttämättä edes tiennyt koko mahdollisuudesta vaihtaa tehtäväpalkin paikkaa.

Tehtäväpalkkiin on luvassa muitakin muutoksia. Siitä ollaan ottamassa pois Ihmiset-osio, ja ohjelmat eivät enää saa räätälöidä tehtäväpalkin alueita omaan käyttöönsä.

Jos tehtäväpalkki herättä närää, on toinen uudistus odotettua lempeämpi käyttäjille. Microsoft kertoi Windows 11:n tukevan Android-käyttöjärjestelmälle tehtyjä sovelluksia. Kuitenkin niiden pääasiallinen lähde on Amazon Appstore, eikä ylivoimaisesti yleisin Google Play. Nyt Microsoft on vahvistanut, että Android-sovelluksia voi ladata myös muualta kuin Amazonin kaupasta.

Asiasta kertoo muun muassa PCMag, joka viittaa Microsoft-insinööri Miguel de Icazan yhden sanan vastaukseen Twitterissä, kun joku kysyi mahdollisuudesta ajaa muualta kuin Amazon Appstoresta hankittuja Androidin ohjelmapaketteja. Insinööri sanoi ”yes”.

Jää kuitenkin nähtäväksi, voiko Windows 11:een asentaa esimerkiksi Google Play -sovelluksen. Monet Android-kehittäjät julkaisevat sovelluksensa ainoastaan Googlen kaupassa.

Monet Android-sovellukset myös tarvitsevat Googlen palveluita toimiakseen oikein. Kun sovellus avaisi puhelimessa vaikkapa Googlen Maps-karttapalvelun, sen toiminta Windows 11:ssä on epäselvää. Microsoft ei ole vielä kertonut, miten nämä Googlen rajapintoja käyttävät tilanteet hoidetaan.

Sovellusten lataamista ohi virallisten lähteiden pidetään Android-maailmassa huonona ideana tietoturvan kannalta, mutta pc-puolella tämä vapaus riskeineen on ollut normaalia kautta aikojen. Esimerkiksi Windowsissa käyttäjän ei ole pakko asentaa sovelluksia vain Microsoft Store -kaupasta.

Microsoft on nyt julkaissut Windows 11:n ensimmäisen testiversion Windows Insider -testiohjelmaan osallistuville, ZDNet kertoo. Vaikka julkaisu ei siis käyttäjiä vielä kosketa, testaajat epäilemättä koluavat käyttöjärjestelmän perinpohjaisesti läpi. Mielenkiintoisia löydöksiä voi olla luvassa.

Samalla Windows 11:n kuluttajajulkaisun ajankohdasta on tullut uutta tietoa. Julkistuspäivänä Microsoft kertoi, että ”tarkoitus on aloittaa päivitykset myöhemmin tänä vuonna jatkaen 2022.”

Viikonloppua Microsoft kirjoitti Windowsin Twitter-tilillä, että nyt käytössä olevien laitteiden päivitykset alkavat ensi vuonna 2022 jatkuen vuosipuoliskon ajan.

Tämä on tulkittavissa siten, että Windows 11:tä alettaneen toimittaa uusien tietokoneiden mukana jo tänä vuonna, mutta vanhoja laitteita aletaan päivittää vasta myöhemmin.

Päivittäminen saattaa olla odotettua monimutkaisempi asia. Oman rajoitteensa asettaa voimassa oleva vaatimus TPM 2.0 -tietoturvatekniikan tuesta, joka voi olla este Windows 11:een päivittämiselle.

Sillä välin voidaan ihmetellä Microsoftin sähläystä Windows 11:n laitevaatimusten kanssa. Yhtiö julkaisi blogikirjoituksen, jonka mukaan käyttöjärjestelmä saattaa sittenkin toimia oletettua useamman suorittimen kanssa.

Myös Microsoftin akun perin ilmoittamat laitevaatimukset ovat alkaneet elää. Käsitys oli, että Windows 11 vaatii vähintään kahdeksannen sukupolven Intel Core- tai toisen sukupolven AMD Zen -suorittimen. Nyt Microsoft sanoo testaavansa käyttöjärjestelmän toimivuutta myös seitsemännen sukupolven Intel- ja ensimmäisen sukupolven AMD Zen -suorittimissa siltä varalta, että sieltä löytyy vielä lisää yhteensopivia suorittimia. Se ei kuitenkaan ole vielä varmaa.

Microsoft myös muutti blogikirjoitustaan sen julkaisun jälkeen. OnMSFT:n mukaan alkuperäinen teksti meni näin:

Olemme luottavaisia, että Intelin kahdeksannen sukupolven suorittimia sekä AMD Zen 2:ta ja Qualcomm 7- ja 8 -sarjaa ajavat laitteet täyttävät turvallisuutta ja luotettavuutta koskevat periaatteemme ja Windows 11:n vähimmäisvaatimukset. Me myös tiedämme, että Intelin kuudetta sukupolvea tai AMD:n Zeniä edeltäviä suorittimia käyttävät laitteet eivät täytä.

Nyt tämä viimeinen lause on otettu pois herättäen vain lisää kysymyksiä. Onko siis mahdollista, että suoritintuki ylettyisi jopa näin kauas taaksepäin?

Blogin mukaan Microsoft on toistaiseksi vetänyt saatavilta työkalun, jonka piti kertoa, onko oma tietokone yhteensopiva Windows 11:n kanssa.