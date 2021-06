Huawei tarjoaa suomalaista viihdettä ilmaiseksi – tulee tykö uudella tavalla

Kiinalaisyhtiö alkaa tarjota vähän tunnetussa Huawei Video -palvelussaan myös suomalaisia ohjelmia.

Kiinalainen digijätti Huawei kertoo tuovansa Huawei Video -palveluunsa runsaasti uutta sisältöä, johon kuuluu myös paljon suomalaista tuotantoa. Nyt palveluun tuleva uusi sisältö on maksutonta, ja se löytyy sovelluksesta omalta välilehdeltään.

Huawei Video on kiinalaisyhtiön suoratoistopalvelu, jonka se lanseerasi menetettyään puhelimissaan pääsyn Googlen palveluihin. Pakotteiden myötä esimerkiksi Netflixin ja muiden toistopalveluiden käyttämisestä USA:n boikotin jälkeen julkaistuissa Huawei- ja Honor-puhelimissa tuli hankalaa.

Huawei kertoo tuovansa yhteistyökumppaninsa VLMedian kanssa palveluun kesän aikana 150 nimikettä. Lapsille tarkoitettuun suomalaiseen ja kansainväliseen sisältöön kuuluvat muun muassa Myyrä, Willy Fog – Matka maailman ympäri 80 päivässä, Muumi ja punainen pyrstötähti, Kolme muskettikoiraa, Mimi ja Kuku, Hello Kitty ja Hupsis-ukot Pat ja Mat.

Draamapuolella on tarjolla muun muassa Rumble, Bad Luck Love, Saippuaprinssi, Käsky, Helsinki Napoli All Night Long, Tukka auki ja Äiti.

Kaikki uusi sisältö ei tule palveluun kerralla, vaan sitä lisätään useammassa erässä heinä–syyskuun aikana.

Ilmaisen sisällön yhteydessä näytetään mainoksia, mutta niiden määrä on Huawein kuluttajaliiketoiminnan johtavan PR- ja viestintäpäällikön Joonas Nurmelan mukaan ”erittäin kohtuullinen”. Nurmelan mukaan palvelusta löytyy ilmaiseksi myös Billboardin, Wiredin ja Mashablen tuotantoja, lyhytelokuvia, urheilua ja dokumentteja.

Huawei Videon kuukausitilaushinta on 5,99 euroa, eli hieman vähemmän kuin kaupallisissa striimauspalveluissa keskimäärin. Telian taannoisen selvityksen mukaan suomalaiset olivat hankkineet korona-aikana ilmaispalveluista eniten Netflix-, Disney+-, C More- ja Ruutu+ -tilauksia.

Huawei Videon katselua rajoittaa palvelun rajoitettu saatavuus. Sovellus on saatavilla Huawein oman AppGallery -sovelluskaupan lisäksi vain Google Playsta. Sitä ei voi kilpailijoiden tapaan kuitenkaan katsoa tietokoneella tai Applen laitteilla. Sisällön peilaaminen puhelimelta suurelle ruudulle on tehtävä erillisellä mediatoistimella.

Huawei Videon näyttävä tuominen kuluttajien saataville voidaan nähdä myös PR-toimintana. Kun Huawein puhelinmyynti romahti Yhdysvaltain pakotteiden seurauksena, suuri osa sen tuotteista poistui ihmisten näkyvistä. Ilmaisen sisällön tarjoaminen tuo ihmisiä taas yhtiön tuotteiden äärelle.

Samaan aikaan Huawein verkkoliiketoiminta sai huonon uutisen Ruotsista, kun hallinto-oikeus totesi sen sulkemisen pois maan 5g-huutokaupoista olleen lainmukaista, kertoo muun muassa Expressen. Oikeus vahvisti maan turvallisuusviranomaisten aiemman arvion siitä, että kiinalaisyhtiön telekommunikaatiotuotteet saattavat muodostaa uhkan Ruotsin turvallisuudelle.

Kiinan Ruotsin-suurlähettiläs Gui Congyou oli aikaisemmin kutsunut oikeudenkäyntiä poliittiseksi.