Googlen ilo jäi lyhyeksi: Voittoa seurasi EU-tutkinta

EU epäilee Googlea epäreilusta käytöksestä verkon mainosmarkkinoilla.

EU on antanut Googlelle jo miljardisakot mainonnasta.

Yhdysvaltalaisella teknologiajätti Googlella oli erikoinen päivä Euroopan unionissa tiistaina. Yhtiö sai korkeasta oikeusistuimesta voiton YouTube-palveluaan koskevassa tekijänoikeuskiistassa, mutta samana päivänä EU aloitti myös uuden virallisen tutkinnan Googlea vastaan. Ja sekin koskee osin juuri YouTubea.

Euroopan komission tiedotteen mukaan Googlea epäillään hallitsevan asemansa väärinkäytöstä verkon mainosmarkkinoilla. Verkkomainonta on Googlen tärkein tulonlähde. Komission mukaan yhtiö on saattanut suosia omia mainosteknologian palveluitaan kilpailijoita vahingoittaen. Näin on voinut tapahtua muun muassa velvoittamalla YouTubessa mainostavat tahot käyttämään Googlen mainospalveluita.

Tutkinnan keskiössä ovat Googlen palvelut Display & Video 360, Google Ads ja AdX.

Komissio on huolissaan myös Googlen rajoituksista evästeiden käytössä yhtiön Chrome-selaimessa. Evästeet ovat pieniä selaimen tiedostoja, joilla voidaan seurata käyttäjän tekemisiä verkossa. Google teki rajoitukset käyttäjien tietosuojan nimissä, mutta komissio pelkää sen häiritsevän lain vastaisesti mainosten esittämistä.

Tutkinta koskee myös Googlen suunnitelmia estää ulkopuolisia näkemästä käyttäjän mainostunnistetta Android-laitteissa, kun hän on kieltänyt kohdistetun mainonnan. Mainostunnus on käyttäjäkohtainen satunnainen luku, jolla mainostaja voi tarkkailla käyttäjän toimintaa ja kohdentaa mainontaa.

Komissio korostaa, että tutkinnassa otetaan huomioon tarve suojella käyttäjien yksityisyyttä. Tarvetta punnitaan kilpailulakien vaatimusten kanssa tasapainon löytämiseksi. Huolena kuitenkin on, että Google vääristää kilpailua pitämällä verkkosivujen ja mobiilisovellusten mainonnassa hyödynnettäviä käyttäjätietoja vain itsensä saatavilla.

EU on jo rangaissut Googlea mainonnasta aiemmin. Vuonna 2019 komissio määräsi Googlelle lähes 1,5 miljardin euron sakon epäreilusta kilpailusta liittyen yhtiön AdSense-mainontaan.

Kyse on isoista rahoista. Komission mukaan pelkästään vuonna 2019 digitaaliseen näyttömainontaan kulutettiin noin 20 miljardia euroa EU:ssa.

Googlen kilpailijoiden lisäksi kärsijöinä voivat olla verkossa sisältöä julkaisevat tahot ja viime kädessä kuluttajat, jotka nauttivat mainosrahoitteisesta ja siten heille ilmaisesta sisällöstä.

Tutkinta suoritetaan kiireellisenä, mutta sen aloittaminen ei vielä tarkoita, että Google välttämättä todetaan syylliseksi mihinkään.

Google sanoi muun muassa The Vergen mukaan ryhtyvänsä rakentavaan yhteistyöhön komission kanssa. Yhtiön mukaan sen mainosteknologiat ovat yhteensopivia 700 kilpailevan mainosalustan ja 80 kilpailevan julkaisualustan kanssa.