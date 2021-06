Googlella ongelmia: Android-puhelimissa pahoja häiriöitä

Vika on puhelimien Google-sovelluksessa. Ongelman voi kiertää puhelimen asetuksista.

Android-puhelimissa on ongelmia Googlen palveluissa.

Googlen palvelut Android-puhelimissa kärsivät parhaillaan ongelmista. Käyttäjien kokemia ongelmatilanteita keräävään Downdetectoriin tehtyjen vikailmoitusten määrä on pompannut rajusti viimeisen parin tunnin aikana. Myös IS on saanut asiasta useita yhteydenottoja.

Moni käyttäjä on valittanut verkossa saavansa puhelimeensa virheilmoituksia, joissa Google-sovellus kertoo pysähtyneensä. Ongelmat eivät koske kaikkia käyttäjiä.

Myös Google Workspacen tilanneraportti kertoo Googlen hallintatyökalujen kärsivän ongelmista.

Käyttäjät ympäri maailman tekevät ilmoituksia ongelmista Googlen puhelimissa. Kuvakaappaus.

Yhtiö ei ole kommentoinut tilannetta sosiaalisen median tileillään.

Google on tehnyt muutoksia Android-puhelimissa toimiviin palveluihinsa. Esimerkiksi asennettujen sovellusten tarkasteleminen näyttää nyt erilaiselta kuin aikaisemmin.

Jotkut käyttäjät ovat kertoneet korjanneensa ongelman ottamalla Google-sovelluksen pois päältä puhelimen asetuksissa.

IS:n lukijan antaman neuvon mukaan ongelman saa ratkaistua myös tyhjentämällä Google-sovelluksen muistin ja välimuistin. Tämä tapahtuu menemällä puhelimen asetuksiin ja valitsemalla sovellukset ja ilmoitukset > Google > tallennustila ja välimuisti. Täältä klikkaa sekä tyhjennä tallennustila- että tyhjennä välimuisti -kuvakkeita.

Valikkopolku voi hieman vaihdella eri puhelinmallien kesken.

Google kärsi ainakin osittain vastaavanlaisista ongelmista maaliskuussa. Silloin vika oli WebView -taustajärjestelmässä. Tuolloin ongelman pystyi korjaamaan tekemällä Play-kaupassa Android System WebView -haun ja päivittämällä sovelluksen.

Juttua päivitetty ongelman väliaikaisilla korjausohjeilla. Päivitämme artikkelia saatuamme lisätietoja.