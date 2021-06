Kalajokilaakso: Pudonnut drone tappanut kahdeksan lehmää Ylivieskassa

Alumiinia ja muovia on vaikea saada pois lehmien sisältä, tilallinen kertoo Kalajokilaaksolle.

Ylivieskalaisen maitotilan pellolle ja sitä kautta rehukoneeseen päätynyt drone eli kauko-ohjattava lennokki on tappanut jo kahdeksan lehmää. Veljesten Olavi ja Jari Vilpun oli lopetettava ensimmäinen lehmänsä kevättalvella ja viimeisin viime viikon maanantaina, kertoo Kalajokilaakso.

Kaikkiaan tilalla on 47 lehmää, joista osa on hankittu kuolleiden tilalle. Jari Vilppu arvelee Kalajokilaaksolle, että lopetettavaksi on vaarassa joutua vielä 5–6 lehmää. Hän kuvailee lehmien kuolemaa tuskalliseksi ja surulliseksi. On mahdollista, että lehmät alkavat oireilla vasta kuukausien päästä.

Jokainen kuollut lehmä tuottaa tuhansien eurojen menetykset, sillä vakuutus ei korvaa vahinkoa. Vieraita esineitä voidaan yrittää poistaa lehmien sisältä pötsimagneeteilla, mutta niistä ei ole apua muovi- ja alumiiniosien tapauksessa.

Dronen omistaminen ja lennättäminen oli pitkään täysin sääntelemätöntä. Helmikuun alusta asti kaikkien yli 250-grammaisten kameralla varustettujen dronejen omistajien on ollut pakko rekisteröityä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin SkyNavX-palveluportaalissa.

Rekisteröinnin ulkopuolelle jäävät vain kamerattomat ja leluiksi laskettavat dronet.

Liikenteenohjausyhtiö Fintrafficin helmikuisen arvion mukaan Suomessa on arviolta 50 000 dronea, jotka kuuluvat rekisteröitymispakon piiriin.

