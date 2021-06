Kehuttu bilepeli on hetken ilmainen – tätä ei kannata missata

Epic tarjoaa kaoottista yhteiskivaa ja retrotoimintaa.

Pelijulkaisija Epic Gamesin pelikauppa Epic Games Store tarjoaa kahta peliä ilmaiseksi ensi torstaihin asti.

Niistä ensimmäinen on hulvaton bilepeli Overcooked 2, joka on saanut kilpailevassa Steam-pelipalvelussa erittäin myönteiset käyttäjäarvostelut. Pelin takana on muun muassa Worms-klassikon tehnyt Team 17.

Normaalisti 22,99 euroa maksavassa pelissä 1–4 pelaajaa yrittää estää katastrofeja keittiössä ja saada samalla ruoan valmistettua. Peli sopii kaiken ikäisille ja sitä voi pelata samalla koneella tai verkon kautta.

Pelistä on tarjolla ilmaiseksi vain Windows-versio. Epic tarjosi pelin ykkösosaa ilmaiseksi viime vuonna.

Lue lisää: Kaoottinen ja hauska bilepelihelmi on hetken ilmainen – toimi nopeasti

Toinen Epicin ilmaispeli on menneiden videopelien henkeä tavoitteleva Hell is Other Demons. Retrografiikalla toteutettu peli on toimintatasohyppely, jota rytmittävät järjettömät pomotaistelut. Pelissä on mukana rouguelike-elementtejä, eli pelimaailma uudistuu pelaajan kuoleman jälkeen.

Normaalisti 7,99 euroa maksava peli on tarjolla ilmaiseksi Windowsille ja Macille. Sen pegi-ikäluokitus on 7 vuotta.

Pelien lunastaminen edellyttää ilmaisen Epic-tilin luomista ja niiden lataaminen asiakasohjelmiston asentamista. Kun pelit on lunastanut itselleen ennen torstai-iltaa, ne saa pitää jatkossakin – tai ainakin niin pitkään kuin Epicin pelikauppa on pystyssä.