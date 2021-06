Pornhubia syytetään muun muassa lapsipornosta ja ihmiskaupasta.

Maailman suurimpiin pornosivustoihin kuuluvaa Pornhubia pyörittävää Mindgeekiä vastaan on nostettu kanne. 33 ihmisen yhteiskanteessa palvelua syytetään muun muassa lapsipornosta ja ihmiskaupasta, lakitoimisto Brown Rudnick LLP kertoo tiedotteessaan.

Syytteen takana olevat 33 naista ovat pääosin Yhdysvalloista, mutta mukana on myös brittejä ja thaimaalaisia. Pornhubin toiminta on kansainvälistä, ja videoita on ympäri maailman.

Mindgeekiä syytetään rikollisesta liiketoiminnasta. Kanteen mukaan palvelu tekee rahaa näyttämällä aitoja raiskauksia, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, kostopornoa, ihmiskauppaa ja muuta tahdonvaltaista seksuaalista toimintaa.

MindGeekiä kuvaillaan ”Sopranosista tutuksi kiristysyritykseksi”, jonka toimintamalleihin kuuluvat myös petokset, tavaramerkkirikokset, tietomurrot, rahanpesu ja veronkierto.

– Tässä on kysymys raiskauksista, ei pornosta, 179-sivuisessa syytekirjelmässä todetaan.

Kanteen mukaan yrityksen johdon kielenkäytössä videoilla esiintyvät naiset olivat ”huoria” tai ”tuotteita”. Palvelun somevastaava oli antanut sosiaalisessa mediassa ohjeen, jonka mukaan ”seksivideoita ei pitäisi tehdä, jos niiden ei haluta vuotavan”. Tämän luonnehditaan kuvaavan palvelun kantaa videoiden julkaisemiseen.

Pornhub piti kanteen mukaan vuonna 2020 poistopyynnöistä huolimatta 10 päivän ajan esillä videota, jossa miehet käyttävät seksuaalisesti hyväkseen vaippaikäistä taaperoa. Toisessa videossa mies raiskaa esiteinitytön, joka pyytää raiskaajaansa lopettamaan. Videot poistettiin vasta FBI:n puututtua tilanteeseen.

Kanteen mukaan Pornhub aloitti myös törkykampanjan hyväksikäytöstä julkisuudessa puhuneiden naisten häpäisemiseksi. Kaikkiaan syytekohtia on 13.

New York Timesin kolumnisti Nicholas D. Kristof toi aiemmin julkisuuteen nuoren naisen, joka päätyi Pornhubiin videolla, jossa hän oli 13-vuotias. Hän lähetti Pornhubille videosta poistopyynnön äitinsä nimissä, koska ei uskaltanut kertoa asiasta vanhemmilleen. Video poistettiin kahden viikon kuluttua, mutta sinä aikana se oli ehditty ladata ja julkaista uudelleen useita kertoja. Yksi videoista ehti kerätä 2,8 miljoonaa katselukertaa.

Tyttö yritti myöhemmin itsemurhaa hirttäytymällä. Hänen pikkusiskonsa löysi hänet ajoissa ja tytön henki ehdittiin pelastaa.

Kommentissaan BBC:lle Pornhub sanoi syytösten olevan ”järjettömiä, holtittomia ja järjestään vääriä”. Palvelun mukaan sillä on nollatoleranssi rikollisille sisällöille ja se sanoo tutkivansa kaikki sille raportoidut väärinkäytökset.

Yhtiö vetosi myös siihen, etteivät muut kuin rekisteröityneet käyttäjät voi julkaista palvelussa videoita. Tämä käytäntö alkoi kuitenkin vasta viime joulukuussa syytösten tultua julkisuuteen. Tällöin Pornhub myös poisti suuren osan sisällöistään.

Amerikkalainen CBS News kuitenkin huomauttaa, ettei videoissa esiintyvien ihmisten ikää tai suostumusta julkaisuun tarkisteta millään tavalla.

Lakitoimisto Brown Rudnick LLP:n mukaan Pornhubilla on 3,5 miljardia kuukausittaista vierailijaa ja kymmenien miljoonien videoiden kirjasto.

Mindgeek on nettipornon jättiläinen, jonka verkkosivustoihin kuuluvat Pornhubin ohella muun muassa RedTube, Tube8, YouPorn, PornIQ, gaytube, Thumbzilla, Peeperz, PornMD, Xtube, Brazzers, Babes.com, Reality Kings, Digital Playground, Twistys, Men.com, Mofos, MyDirtyHobby, SexTube ja Webcams.

Syytettyjen joukkoon kuuluu myös luottokorttiyhtiö Visa, joka on välittänyt Pornhubin maksuliikennettä. Visa lopetti rahaliikenteen Nicholas D. Kristofin tuotua asian julkisuuteen.

Kristof on huomauttanut suuren osan Porhubin käyttäjistä siirtyneen Xvideos-palveluun, jonka toiminta ei ole juuri Pornhubia eettisempää. Tämän myötä Paypal-maksupalvelu kuitenkin lopetti yhteistyön Xvideosin kanssa.

