Vastaamon uhreilla alle kaksi viikkoa aikaa vaatia korvauksia – näin se tapahtuu

Vaatimus on esitettävä muodollisena valvontakirjelmänä.

Vastaamon tietovuodon uhreilla on aikaa hakea korvauksia 29.6. asti eli vajaan kahden viikon ajan.

Vaatimus on tehtävä konkurssivalvontana eli esittämällä Vastaamon konkurssipesälle vaatimus perusteluineen.

Hakemus on muodollinen ja sen on täytettävä tietyt lakitekniset vaatimukset. Koska kyse on juridisesta toimenpiteestä, sen tekeminen voi olla tavallisille ihmisille hankalaa. Alla on kuitenkin listattu hakemuksessa tarvittavat asiat.

Korvausvaatimus esitetään sähköpostitse lähettämällä vaatimus perusteluineen konkurssipesän sähköpostiosoitteeseen henkiloasiakkaat.vastaamo@fi.dlapiper.com.

Lakiasiaintoimisto Suomen Potilasvahinkoapu Oy antaa tiedotteessaan ohjeita valvontakirjelmän esittämiseen. Viestissä on käytävä ilmi:

1. saatavan pääoma, pääomalle kertynyt korko konkurssin alkamiseen 15.2.2021 asti, konkurssin alkamisen jälkeiseltä ajalta vaadittava korko sekä viivästyskorko ja muut viivästysseuraamukset tai, jos saatavan määrää tai enimmäismäärää ei voida ilmoittaa, syy siihen; 2. saatavan peruste riittävästi yksilöitynä; 3. koron peruste riittävästi yksilöitynä sekä aika, jolta korkoa vaaditaan; 4. vaaditaanko saatavalle etuoikeutta ja se mihin vaatimus perustuu; 5. tiedot panttioikeuden perustamisesta ja sisällöstä, jos velkojalla on velallisen omaisuutta saatavansa panttina; 6. velkojan nimi ja yhteystiedot sekä henkilö tai yksikkö, jolle konkurssivalvontaa koskevat tiedustelut voidaan osoittaa; 7. pankkitili, jolle mahdollinen jako-osuus voidaan osoittaa. Velkojan on täsmällisesti yksilöitävä pesänhoitajalle se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon velkoja vetoaa, ja se, mistä asiakirjat ovat saatavissa, jollei niitä toimiteta pesänhoitajalle.

Suomen Potilasvahinkoapu sanoo edustavansa 113 Vastaamon asiakasta, mutta ei ota enää uusia asiakkaita vastaan.

Kaikkiaan Vastaamo-tietokannassa oli lähes 32 000 ihmisen tiedot.

Vastaamon asiakassuhteet on siirretty Vervelle ja asiakastiedot Kelalle. Terapiasuhteet aloitettiin Vastaamon toiminnot ostaneessa Verve Terapiassa puhtaalta pöydältä.

Tietomurron myötä arvottomaksi muuttunut Vastaamo myytiin kesällä 2019, kun entinen toimitusjohtaja Ville Tapio vanhempineen myi sen osake-enemmistön Intera Partnersin holding-yhtiö PTK Midcolle noin 10 miljoonalla eurolla.

Ostaja ja Tapiot käyvät oikeustaistelua kaupan purkamisvaatimuksista. Päätös tehdään välimiesoikeudessa, eli oikeudenkäynti ei ole julkinen.