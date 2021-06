Apple hurjan paineen alla: iPhoneen halutaan iso muutos

Kaksi lakialoitetta uhkaa Applen iPhoneissa vakiintuneita käytäntöjä, mutta antaisi kuluttajille enemmän valtaa laitteistaan.

Sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa ajettavat lakialoitteet toisivat uudistuksia, jotka muuttaisivat iPhonejen käyttöä. Euroopan unionin digimarkkinasäädös Digital Markets Act antaisi kuluttajien ladata iPhoneen sovelluksia virallisen App Store -kaupan ohi.

– Se tuhoaisi iPhonen turvallisuuden ja monet niistä tietosuojatekniikoista, jotka olemme rakentaneet App Storeen, Applen toimitusjohtaja Tim Cook sanoi YouTube-kanava Brutin videohaastattelussa.

Haastattelua lainaa ZDNet. Cookin mukaan kilpailevassa Androidissa on 47 kertaa enemmän haittaohjelmia kuin iPhonen käyttämässä iOS-alustassa, ja tämä johtuu suoraan Applen suljetusta ekosysteemistä. Cookin mukaan Applessa tietosuoja on perusihmisoikeus.

Applea on kuitenkin äskettäin syytetty siitä, että se käyttäytyy Kiinan rahakkailla markkinoilla periaatteidensa vastaisesti. Apple kiisti The New York Times -sanomalehden väitteitä.

Yhdysvalloissa puolestaan edistetään lakialoitetta, joka päästäisi käyttäjät poistamaan laitteisiinsa esiasennettuja sovelluksia. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Apple voisi edelleen asentaa sovelluksia etukäteen, mutta sen olisi annettava keino niiden poistamiseksi jälkikäteen.

Tavoitteena on estää teknologiayhtiöitä suosimasta omia tuotteitaan kilpailijoiden kustannuksella. Aloitteen kattavuus on vielä epäselvä, eikä ole tiedossa, koskisiko se myös esimerkiksi Microsoftia.

IPhonessa on jo nykyisin mahdollista poistaa osa sen vakiosovelluksista, joita puhelimessa on kymmenittäin. Poistettaviin sovelluksiin lukeutuvat:

Aktiivisuus

Apple Books

Laskin

Kalenteri

Kompassi

Yhteystiedot

FaceTime

Tiedostot

Etsi ystäväni (vain iOS 12)

Koti

iTunes Store

Mail

Kartat

Mittanauha

Musiikki

News (mikäli saatavana)

Muistiinpanot

Podcastit

Muistutukset

Pörssi

Vinkit

TV (mikäli saatavana)

Videot

Sanelin

Watch-appi

Sää

Apple on valvonut tarkasti, mitä sovelluksia se päästää iPhoneen. Yhtiö on tehnyt tätä tietoturvan nimissä, joskin tästä huolimatta myös iPhonessa on nähty haittaohjelmia. Ei kuitenkaan niin paljon kuin kilpailevassa Androidissa, johon sovelluksia voi asentaa vapaasti.

Applen rooli iPhonen portinvartijana on herättänyt närää muun muassa pelijulkaisija Epicissä, joka vastustaa Applen tapaa ottaa siivunsa jopa sovellusten sisällä tehtävistä ostoksista. Tästä on parhaillaan käynnissä oikeudenkäynti, jolla voi olla Applea laajemmat vaikutukset mobiilimarkkinoille.

Vaikka Android on iPhonea vapaampi, myös siinä käyttäjän kannattaa pysytellä virallisen sovelluskaupan Google Playn piirissä. Sovellusten lataaminen ohi virallisten lähteiden voi altistaa käyttäjän helpommin haittaohjelmille ja muille huijauksille.