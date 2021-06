Windows 10:n lähtölaskenta alkoi: Seuraaja odottaa nurkan takana

Windows 10 ei elä ikuisesti. Microsoft ilmoitti päivän, jolloin käyttöjärjestelmän tuki päättyy.

Windows 10:n piti olla se viimeinen, jatkuvasti päivitettävä versio vuosikymmenien ajan pc-tietokoneita hallinneesta käyttöjärjestelmästä. Näin ei kuitenkaan ole, Microsoft paljasti Thurrott-verkkosivuston mukaan.

Microsoft päivitti Windows 10:n elinkaarisivua ja on nyt ensimmäistä kertaa merkinnyt tuen päättymispäivän käyttöjärjestelmän Home- ja Pro-versioille. Sivun mukaan tuki alkoi 29.07.2015 ja se päättyy 14.10.2025.

Thurrott huomioi, että tämä noin 10 vuoden aikajakso vastaa aiempien Windowsien tukiaikaa. Samoin kävi esimerkiksi Windows 7:n kanssa.

Merkintä on myös vahva merkki siitä, että Microsoft todella on pian esittelemässä kokonaan uuden Windowsin, mahdollisesti Windows 11:n. Yhtiöllä on tilaisuus ensi viikon torstaina 24. kesäkuuta, ja tilaisuuden odotetaan käsittelevän juurikin uutta Windowsia.

Microsoft on käyttänyt tapahtuman mainonnassa numeroa 11, joka voi olla viittaus uuteen käyttöjärjestelmään. Tapahtuma myös alkaa kello 11 Yhdysvaltain itärannikon aikaa.

Windows-version tuen loppuminen tarkoittaa, ettei käyttöjärjestelmään enää lisätä uusia enää uusia ominaisuuksia eikä siihen julkaista tietoturvapäivityksiä kenties joitakin äärimmäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Windowsin käyttöä voi teknisesti jatkaa päivämäärän jälkeenkin omalla vastuulla.