Linuxin kehittäjä Linus Torvalds menetti hermonsa Linux-ytimen sähköpostilistalla käyttäjään, joka alkoi jaella listalla rokotevastaisia mielipiteitään.

Erään Linux-kehittäjän mukaan koronarokotuskampanja on todellisuudessa suuri ihmiskoe, jonka tarkoitus on luoda uusi ihmisrotu.

Tästä seurasi avautuminen, jossa Torvalds ei jättänyt kiveä kiven päälle. Englannista suomeksi käännettynä Slashdotin julkaisema kipakka kirjoitus kuuluu näin:

Ole ystävällinen ja pidä järjettömät ja teknisesti virheelliset kommenttisi omana tietonasi.

Et tiedä mistä puhut, et tiedä mikä mRNA (välittäjä-RNA) on ja levität idioottimaisia valheita. Saatat tehdä näin tietämättäsi heikon koulutuksen vuoksi. Tai sitten teet niin juteltuasi ”asiantuntijoiden” kanssa tai katseltuasi täysin pihalla olevien huijarien YouTube-videoita.

Mutta helkkari. Riippumatta siitä, mistä olet väärät tietosi saanut, et pysty levittämään idioottimaista sanomaasi Linux-ydinkeskustelujen sekaan ilman että minulla on sanottavaa asiaan.

Rokotukset ovat pelastaneet kymmenien miljoonien hengen.

Ihan vaan siltä varalta, että haluat oppia jotakin: mRNA ei muuta geenejäsi millään tavoin. Se on täsmälleen samanlainen välittäjänä – väliaikaisena sellaisena – toimiva aine, jota solut tuottavat koko ajan osana normaalia toimintaansa. MRNA-rokote luo sekvenssin, joka saa omat solusi luomaan piikkiproteiinia, jotta elimistösi oppii tunnistamaan sen.

Lähetti-RNA:n puoliintumisaika on muutama tunti. Rokote katoaa kehostasi päivässä tai parissa. Sillä ei ole muita pitkäaikaisvaikutuksia kuin että kehosi oppii tunnistamaan ja tuhoamaan vieraat proteiinit. (Tämäkin vaikutus hiipuu, mutta kestää paljon pidempään kuin muutaman päivän.) Ja kyllä, kun kehosi oppii puolustautumaan vieraita aineita vastaan, olosi saattaa tuntua jonkin aikaa paskalta. Se on luonnollinen reaktio siihen, että solusi käyttävät resurssejaan oppiakseen puolustautumaan uusia uhkia vastaan.

Kaikista rokotteista mRNA-pohjaiset ovat nykyaikaisimpia ja parhaiten kohdistettuja – juuri siksi, että niissä *ei* tarvita rokotteissa yleisiä geneettisiä aineksia (eli ei tarvetta kokonaiselle – vaikkakin heikennetylle – geneettiselle bakteeri- tai virusainekselle). Toisin sanoen mRNA-rokotteissa on *vähemmän* vierasta ainesta kuin perinteisissä rokotteissa. Ja *paljon* vähemmän kuin aidossa covid-19-viruksessa, joka leviää sinunkin naapuristossasi.

Ihan oikeasti: kuka tahansa, joka sanoo muuta ja väittää rokotteen muuttavan geenejäsi, on yksinkertaisesti tietämätön. Lopeta rokotevastaisten valheiden uskominen ja suojele perhettäsi ja läheisiäsi. Mene rokotettavaksi…

Mene rokotettavaksi. Lopeta rokotevastaisten valheiden uskominen.

Ja jos välttämättä haluat uskoa järjettömiä salaliittoteorioita, PIDÄ AINAKIN TURPASI KIINNI niistä Linux-ytimen postituslistalla.