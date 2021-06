Xbox-pelit tulevat telkkariin – Microsoft kertoi kauan odotettuja uutisia

Microsoft kehittää vimmalla Xbox Game Pass -palveluaan, joka on laajentunut jo pelikonsoleilta ja tietokoneilta kännyköihin.

Microsoft on esitellyt pelisuunnitelmia yhdessä omistamansa peliyhtiö Bethesdan kanssa.

Jo Xbox & Bethesda Games Showcase -tapahtuman aattona Microsoft kertoi aikeistaan laajentaa pelaamista tietokoneelta ja pelikonsoleilta muun muassa älytelevisioihin. Microsoft ilmoitti työskentelevänsä televisiovalmistajien kanssa tuodakseen pelaamisen osaksi älytelevisioita. Ainoa television ohella tarvittava lisälaite olisi peliohjain.

Microsoftin Xbox-johtaja Phil Spencerin mukaan kyse on pelaajan asettamisesta kaiken keskelle. Laitevalmistajat, telkkariin tulevat pelit tai uuden palvelun ajankohta eivät ole vielä tiedossa.

Microsoft on työstänyt aiemmin peleistään myös kännykälle striimattavia versioita. Kyse lienee vastaavasta teknologiasta, jossa televisio toimii vain kuvapäätteenä, ja varsinainen laskenta tehdään Microsoftin palvelimilla.

Microsoft esitteli paljon pelejä. Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes on vuoropohjainen strategiapeli.

Microsoftin sitoutumista peleihin on aika ajoin epäilty. Yhtiön toimitusjohtaja Satya Nadella kuitenkin vakuutti sen olevan täysin linjassa yhtiön muun toiminnan kanssa.

– Microsoft on täysillä mukana pelaamisessa. Pelaaminen on viihdeteollisuuden dynaamisin osa. Kolme miljardia kuluttajaa hakee pelaamisesta viihdettä, yhteisöllisyyttä, luovuutta ja saavutuksia. Meidän tehtävämme on auttaa heitä tässä, missä he ikinä pelaavatkaan, Nadella sanoi tiedotteessa.

Microsoft näkee suurimmaksi vahvuudekseen pelimaailmassa pilviteknologiansa, käytännössä striimauspelaamisen, sekä Xbox Game Pass -tilauspalvelun. Jälkimmäinen on tilauspalvelu, joka päästää käyttäjät käsiksi laajaan pelikirjastoon.

Microsoftin satsaus tilauspalveluun on isoa, sillä viikonloppuna julkaistusta 30 pelistä peräti 27 tuodaan osaksi Xbox Game Passia. Tilauspalveluun tulevat muun muassa Microsoft Flight Simulator, Among Us sekä Yakuza: Like a Dragon.

Microsoft kertoi tuovansa Xbox Game Pass -tilauspalveluun yhden ison pelin joka kuukausi.

Samalla moni odotettu peli sai julkaisupäivämäärän: Forza Horizon 5 ilmestyy 9.11., Age of Empires IV 28.10. ja Psychonauts 2 25.8. Myöhästyneen Halo Infiniten julkaisuajankohdaksi ilmoitettiin ”lomakausi”, mikä Pohjois-Amerikassa tarkoittaa usein marras–joulukuun julkaisua. Mukana tulee myös kaikille avoin ilmainen moninpeli.

Microsoft omistaa tällä hetkellä 23 pelistudiota.

