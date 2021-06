Kymmeniä miljoonia maksanut suomalainen megapeli nyt ilmaiseksi – älä viivyttele

Control on ilmainen Epicin pelikaupassa. Niin on jostain syystä myös Genshin Impact.

Epic Games Store teki jotain yllättävää torstaina. Viikoittain vaihtuneet ja ilmaiseksi tarjotut "mysteeripelit" aiheuttivat välillä pettymystä. Mutta nyt ne saivat jatkoa kehutusta ja laadukkaasta suomalaispelistä.

Kyseessä on Remedy Entertainmentin toimintaseikkailu Control. Yliluonnollisia ilmiöitä pursuavaan virastorakennukseen sijoittuvassa Controlissa tutkitaan ja taistellaan kolmannesta persoonasta eli pelihahmon takaa ylhäältä.

IS Digitoday arvosteli pelin tuoreeltaan vuonna 2019. Pelin suola on ympäristöllä leikkiminen:

Erääksi pelin pääaseeksi tulee ajatuksen voimalla tapahtuva esineiden sinkoaminen vihollisten niskaan. Meno muuttuu todella hauskaksi ja monipuoliseksi, kun arkistokaapit lentävät, seinistä revitään irti teräsbetonikimpaleita ja ympäristön romusta nousee pelaajan ympärille leijuva suoja.

Controlin tekee hankkimisen arvoiseksi jo pelkästään talonmies Ahti, jota esittää näyttelijä Martti Suosalo.

Lue lisää: Espoolainen Control on tunnelmoinnin juhlaa ja ihmismielen rajojen venyttämistä – Martti Suosalo varastaa show’n

Lue lisää: Remedyn miljoonapeli saa estotonta hehkutusta ympäri maailman – riittääkö se hitin synnyttämiseksi?

Remedy ilmoitti viime vuoden lopulla Controlin myyneen yli kaksi miljoonaa kappaletta, kertoo VentureBeat. Myyntimäärää voi pitää kunnioitettavana, mutta jättihitistä ei ole kyse. On perusteltua sanoa, että pelin laatuun nähden suurempikin suosio olisi ollut mahdollinen.

Pelin kehitysbudjetti oli 20–30 miljoonaa euroa, mikä teki siitä pelihankkeena Suomessa kokoluokassaan jättimäisen.

Lue lisää: Kymmenien miljoonien satsaus toteutuu elokuussa – pelaatteko uhkapeliä, Remedy?

Vähintään 16-vuotiaille sallittu Control on lunastettavissa Windowsille torstaihin 17. kesäkuuta kello 18 mennessä.

Lisää ilmaisherkkuja on tarjolla. Niin ikään ensi torstaihin asti on saatavilla suurta suosiota nauttiva toimintaseikkailu Genshin Impact. Tosin pitää kysyä, mikä on tarjouksen pointti, sillä peli on normaalistikin ilmainen.

Gamerantin mukaan kyse näyttää olevan ilmaisesta lisätilpehööristä, joka on saatavilla rajoitetun ajan. Tätä varten pelissä pitää syöttää bonuskoodi GENSHINEPIC.

Graafisesti paljon The Legend of Zelda: Breath of the Wildia muistuttava Genshin Inpact on toimintaroolipeli, jossa seikkaillaan Teyvatin fantasiamaailmassa.

Genshin Impact sisältää fantasiaseikkailuille tyypillisiä eeppisiä taisteluja.

Animetyylinen Genshin on sallittu vähintään 12-vuotiaille ja on Controlin tavoin lunastettavissa vain Windowsille.

Kiinalaista alkuperää olevaan Genshin Impactiin on liittynyt huolia pelaajien turvallisuudesta. Peli on saanut aikaan joitakin kohuja tietojen epäillystä vakoilusta pelin iOS-versiossa ja haavoittuvuuksista liittyen pelaajien tunnistautumiseen. Kehittäjä on korjannut ongelmia, eikä niiden tarkoituksellisuutta ole näytetty toteen.

Molemmat pelit edellyttävät ilmaista käyttäjätiliä Epicin kaupassa. Pelejä ei ole pakko asentaa heti, jos esimerkiksi tietokoneen vääntö tai tallennustila on vähissä.

Epicin mysteeripelit ovat tällä erää tässä. Nyt kaupassa kerrotaan jo avoimesti, että seuraavat ilmaispelit ovat Hell is other demons ja Overcooked! 2.