Facebook julkaisee rannekellon – ”Mieluummin kuolisin kuin antaisin Facebookin seurata sydämeni sykettä”

Facebook suunnittelee älykelloa, joka mittaisi sydämen sykkeen. Asiasta kertoo The Verge.

Apple on älykellojen selvä valtias. Kuvassa Apple Watch Series 5 vuodelta 2019.

Somejätti Facebook aikoo astua älykellojen markkinoille, joilla toimivat entuudestaan esimerkiksi Apple, Fitbit ja suomalainen Polar. The Verge -lehden nimettömien lähteiden mukaan kellossa on määrä olla kaksi kameraa, jotka voi irrottaa kuvien ja videoiden kuvaamista varten. Lisäksi kellosta on määrä tehdä kuntoilulaite lisäämällä siihen sykemittari.

Älykellon halutaan toimivan ilman älypuhelinta. Tämän suhteen Facebook tekee töitä suurten yhdysvaltalaisten teleoperaattorien kanssa. Kello saattaa ilmestyä kesällä 2022 ja saa mahdollisesti seuraajia tulevina vuosina.

Kyseessä on Facebookille miljardin dollarin hanke, jolla se yrittää lähestyä kuluttajia suoraan Applen ja Googlen ohi. Kellossa on määrä käyttää aluksi avoimen koodin versiota Androidista ja myöhemmin Facebookin omaa käyttöjärjestelmää.

Facebook saattaa tavoitella esteettömämpää pääsyä käyttäjien tietoihin. Facebookin ja Applen välit ovat nykyään kireät yhtiöiden kiistellessä käyttäjien seurannasta.

Suunnitelmat voivat muuttua, eikä kellon ilmestymisestä ole takeita. Gizmodo-uutispalveluun kirjoittava Victoria Song pitää mahdollisena, että kello olisi kuollut jo ilmestyessään etenkin, kun luottamus Facebookiin henkilökohtaisten tietojen käsittelijänä ei ole korkealla.

Varoittavan esimerkin antoi Google, joka Fitbitiä ostaessaan joutui vaikeuksiin Euroopan unionin kanssa käyttäjien seurannasta. Googlen suostui rajoittamaan asiakkaiden terveystietojen käyttöä omissa palveluissaan.

– Mieluummin kuolisin kuin antaisin Facebookin seurata sydämeni sykettä, Song kirjoittaa.

Facebook on kertonut kehittävänsä lisätyn todellisuuden laseja, joiden ensimmäinen versio voi tulla myyntiin jo tänä vuonna. Yhtiö on maalaillut älylaseista arjen työkalua moneen tilanteeseen kymmenen vuoden säteellä.

Nähtäväksi jää, miten älykello mahdollisesti kytkeytyy tähän kuvioon.