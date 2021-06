Kriittiset verkkosivut nurin ympäri maailman

Taustalla ovat amerikkalaisen pilvipalvelun ongelmat. Operaattori Fastly sanoi korjanneensa ongelman hieman ennen kahta Suomen aikaa iltapäivällä.

Muiden muassa The New York Timesin, BBC:n ja The Guardianin verkkosivustot ovat olleet tänään nurin.

Lukuisat verkkosivut ympäri maailman ovat kaatuneet amerikkalaisen pilvipalvelutarjoaja Fastlyn ongelmien myötä. Joukossa on muun muassa monien tiedostusvälineiden sivustoja, kertoo Reuters.

Median verkkosivuista ovat nurin ovat olleet ainakin BBC, Financial Times, The Guardian, The New York Times ja Bloomberg News.

Fastly kertoi ongelmien alkaneen kello 12.58 Suomen aikaa. Kello 13.44 yhtiö sanoi paikantaneensa ongelman lähteen jakeluverkossaan ja alkaneensa korjata sitä.

Kello 13.57 Fastly ilmoitti ottaneensa korjauksen käyttöön. Silti suurin osa sen pilvipalvelimista on ”heikentyneessä toimintatilassa”.

Yhtiö sanoi verkkosivuillaan myös, että suurin osa asiakkaiden sivuista on tavallista kovemmassa kuormituksessa, kun palvelut palaavat ennalleen.

Myös verkkokauppa Amazon.com sekä sen omistama Twitch-suoratoistopalvelu ovat kärsineet toimintahäiriöistä. Kirjoitushetkellä sivusto vastaa pyyntöihin. Myös suosittu yhteisösivusto Reddit on on ollut nurin.

Amazonin toimintahäiriöistä on Downdetector-palvelussa 2000 vikailmoitusta, Redditistä 21 000.

Ongelmat olivat Fastlyn jakeluverkossa eli CDN:ssä (content delivery network), jolla tarkoitetaan yhdessä toimivia, mutta maantieteellisesti hajautettuja verkoston muodostavia palvelimia. Palvelimet sijoitetaan alueellisten verkkojen solmukohtiin.

Suurimpien verkkosivustojen toiminta perustuu tällaisiin, sillä ne kestävät hyvin palvelunestohyökkäyksiä sekä kovaa kuormitusta.

Verkkosivujen sisältöä ei säilötä jakeluverkoston palvelimilla, sillä sen tehtävä on nimensä mukaisesti toimia asiakkaiden omien verkkosivujen sisällön jakeluvälineenä. Ongelmat jakeluverkostossa vaikuttavat kuitenkin kaikkiin sillä toimiin sivustoihin.