Tutkijat kehittivät uuden tavan tuottaa sähköä

Amerikkalaisen huippuyliopiston tutkimusryhmä on luonut uuden tavan tuottaa sähköä.

Massachusetts Institute of Technologyn eli MIT:n insinöörit ovat kehittäneet täysin uuden tavan luoda sähköä.

MIT:n kehittämä metodi hyödyntää hyvin pieniä hiilikappaleita, jotka tuottavat sähkövirtaa pelkästään hiilen ja sitä ympäröivän nesteen avulla. Menetelmästä kertova tutkimus julkaistiin eilen tiedejulkaisu Nature Communicationsissa.

Menetelmän kehitti MIT:n professorin Michael Stranon johtama tutkimusryhmä, jota rahoittavat Yhdysvaltain energiaministeriö ja MIT:n energiatutkimusyksikkö MIT Energy Initiative.

Stranon ryhmä tutki hiilestä valmistettujen nanoputkien toimintaa ja löysi tutkimuksissaan, että tietyllä Teflonia muistuttavalla aineella vuorattuna putket tuottavat sähkövirtaa, kun ne upotetaan elektroneja puoleensa vetävään nesteeseen.

– Tämä mekanismi on uusi ja tämä tapa energian tuottamiseen on täysin uusi. Kyseessä on mielenkiintoinen tekniikka, koska sen toteuttamiseksi pitää vain laskea liuotinta näistä partikkeleista kootun tason lävitse. Tämä mahdollistaa sähkökemian ilman kaapeleita, Strano sanoo MIT Newsin haastattelussa.

Strano kertoo haluavansa käyttää tekniikkaa luodakseen polymeerejä pelkästä hiilidioksidista. Pidemmällä aikavälillä tekniikkaa voitaisiin Stranon mukaan käyttää esimerkiksi mikrokokoisten tai nanokokoisten robottien virtalähteenä.