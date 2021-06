Pandemia vaikeutti pelinkehitystä, mutta lisäsi pelaamista.

Suomen videopelialan liikevaihto kasvoi vuonna 2020 9 prosentilla 2,4 miljardiin euroon. Ala tuotti voittoa puoli miljardia euroa.

Pelialan kattojärjestö Neogamesin mukaan pandemia ei iskenyt pelialaan samalla tavoin kuin moneen muuhun paikkaan. Pandemia-aika on lisännyt pelien pelaamista, vaikka onkin tehnyt pelien kehittämisestä vaikeampaa.

Lue lisää: Korona mullisti pelimaailman: Amazonin pelipomo kertoo, mitä tapahtuu seuraavaksi ja paljastaa oman top 5 -listansa

– Toki pelialakin on pandemiasta jonkin verran kärsinyt. Etätyö on ollut haastavaa, mutta mahdollista. Studioiden määrä on lievässä laskussa, vaikka kaikki muut mittarit ovatkin positiivisia. Pelialalle on myös tyypillistä, että vaikutukset ovat välillisiä ja pitkän aikavälin vaikutuksia, joita ei oikeastaan voi vielä arvioida. Tällaisia ovat esimerkiksi kuluttajien ostovoiman lasku, Neogamesin johtaja KooPee Hiltunen kommentoi tiedotteessa.

Pandemian myötä pelialan keskisarja on kasvanut, sillä Suomen kahdesta sadasta pelistudiosta 46 studiota ylsi jo yli miljoonan euron liikevaihtoon. Viime vuonna uusia pelejä syntyi noin sata.

Peliala on viestinyt pitkään työvoimapulasta. Alalla työskenteli 3600 ihmistä vuonna 2020 ja vuoden sisään lisätarvetta on 400–1000 uudelle ihmiselle. Tällä hetkellä alan ihmisistä 28 prosenttia on ulkomaalaisia ja 22 prosenttia naisia.

– Suomen pelialan liikevaihto on vakiintunut viime vuosien runsaaseen kahteen miljardiin euroon. Seuraava kehitysaskel on täysin mahdollinen. Se voitaisiin ottaa ripeästi työvoiman saatavuutta ja muita panoksia lisäämällä, Hiltunen jatkoi tiedotteessa.

Neogames ei erittele lukuja yrityksittäin, mutta Suomen pelialaa kannattelee pitkälle pääkonttoriaan Helsingissä pitävä, mutta pääosin kiinalaisen Tencentin omistama Supercell, jonka liikevaihto viime vuonna oli 1,3 miljardia euroa. Rovion liikevaihto puolestaan oli 272 miljoonaa, Small Giant Gamesin 176 miljoonaa ja Remedyn 41 miljoonaa euroa.

Lue myös: Miljoonien suomalainen satsaus ilmestyi PS5:lle – tästä hehkutetussa Returnalissa on kysymys