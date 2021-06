Maksuraja lähenee koko ajan, kun kuvaat – tarkista tämä Google Kuvissa

Google Kuvien uusi työkalu auttaa poistamaan turhia valokuvia, jotta voit nauttia ilmaisesta tallennustilasta pidempään.

Valokuvien säilytyksessä yleisesti käytetty Google Kuvat -sovellus muuttui kesäkuun alussa. Nyt myös alempilaatuiset valokuvat syövät käyttäjän ilmaista 15 gigatavun tallennustilaa. Sen täyttyessä kuvien säilytyksestä pitää maksaa.

Lue lisää: Google perui lupauksensa – näin kuvien tallentamisesta aletaan laskuttaa viikon päästä

Sovellus on saanut päivityksessä uuden työkalun, jolla ilmaistilasta voi puristaa lisää irti. Varmista ensin, että Google Kuvat on ajan tasalla. Mene Android-puhelimessa Play-kauppaan ja katso Google Kuvien sivulla, onko siinä päivitysnappia. Jos on, päivitä sovellus.

Kun sovellus on ajan tasalla, paina oikean yläkulman profiilikuvaasi, ja valitse Google Kuvien asetukset > Varmuuskopiointi ja synkronointi > Hallinnoi tallennustilaa. Täällä tarjotaan hävitettäväksi neljäntyyppisiä kuvia:

Suurikokoiset kuvat ja videot

Sumeat kuvat

Kuvakaappaukset

Muut sovellukset

Jokaisen tyypin ohessa näytetään, paljonko ne yhteensä kuluttavat tallennustilaa. Painamalla vaihtoehtoja pääset tarkastelemaan poistettavaksi ehdotettuja kuvia. Päätät itse, mitä poistetaan ja mitä säilytetään.

Oikean yläkulman Valitse-napin alta löytyy Valitse kaikki -valinta, mutta sen kanssa kannattaa olla tarkkana. Sen avulla on mahdollista aiheuttaa iso vahinko poistamalla kerralla kaikki ehdotetut kuvat

Tarkista ja poista -toiminto antaa hävittää kerralla suuriakin määriä valokuvia. Ole varovainen.

Huomaa, että 15 gigatavun ilmainen tila jaetaan Google Drive -tallennuspalvelun ja Gmail-sähköpostin kanssa. Samalla valikkosivulla onkin alempana keino tarkistaa kohteita Drivesta ja Gmailista tilan vapauttamiseksi.

Tiedossa ei ole, onko valikko jo löydettävissä Google Kuvien iOS-sovelluksesta. Homman voi kuitenkin hoitaa myös selaimen kautta menemällä osoitteeseen https://photos.google.com/quotamanagement. Sieltä löydät samat keinot poistaa tarpeettomia kuvia Tarkista ja poista -otsakkeen alta.

Älä poista mitään kuvia tai muita tiedostoja, ellet ole asiasta täysin varma. Voit menettää arvokkaita muistoja tai muita tietoja pysyvästi. Tärkeistä tiedoista kannattaa muutenkin säilyttää useampi kuin yksi kopio.

Lanseerauksen yhteydessä Google Kuvat poikkesi kilpailijoista mahdollisuudellaan säilyttää valokuvia rajattomasti, kunhan niitä ei ladannut palveluun täydellä laadulla. Google kuitenkin perui lupauksensa ja teki kuvien varastoimisesta maksullista. Tämän myötä Google on samalla viivalla kuin kilpailijat, joihin lukeutuvat esimerkiksi Microsoftin OneDrive, Dropbox, Flickr ja Apple Photos.

Voit toki edelleen vaikuttaa siihen, miten nopeasti Googlen ilmainen 15 gigatavua täyttyy varmistamalla, että kuvat ladataan harhaanjohtavasti nimetyssä korkeassa laadussa – ei siis alkuperäisessä, joka on todellisuudessa parempi. Tämän voi tarkistaa Kuvat-sovelluksen asetuksissa painamalla oikean yläkulman profiilikuvaa ja valitsemalla Google Kuvien asetukset > Varmuuskopiointi ja synkronointi > Latauskoko.

Tiedä kuitenkin tämä: Slashgear-uutispalvelun mukaan Korkealaatuinen-asetus korvaa oletuksena alkuperäiset kuvasi myös puhelimessa alempilaatuisilla otoksilla. Lisäksi korkealaatuiset kuvat voivat suurelta osin olla edelleen tyydyttävän näköisiä, mutta joissakin tapauksissa ero korkealaatuisen ja alkuperäisen otoksen välillä voi olla huomattava.

Myös asetuksen nimi on muuttumassa. Korkealaatuisen tilalle valikkoon on tulossa sana storage saver, jonka suomenkielinen vastine ei ole vielä tiedossa.