Älä viivyttele: Kehuttu selviytymispeli on ilmainen torstai-iltaan asti

Frostpunk palauttaa uskoa Epic Gamesin ”mysteeripeleihin”. Ota omasi talteen nyt.

Vuonna 2018 julkaistu Frostpunk-videopeli on nyt ilmainen Epic Games Store -pelikaupassa. Normaalisti noin 28 euroa maksavan pelin voi lunastaa maksutta torstaihin 10. kesäkuuta kello 18 mennessä Windowsille.

Vähintään 16-vuotiaille sallittu Frostpunk on eloonjäämispeli, jossa oman itsensä sijaan keskitytään muiden ihmisten selviytymiseen. Maapallon viimeisen kaupungin johtajana pelaajan vastuulla on kaupungin kasvattaminen ja asukkaiden hyvinvointi. Edessä on vaikeita moraalisia valintoja jopa yksittäisten ihmisten kohtaloista.

Nimensä mukaisesti Frostpunk yhdistää jäisen maailman steampunk-teemaan, jolla viitataan 1800-luvun teknologiasta ammentavaan retrotulevaisuuteen.

Metacriticissä Frostpunkilla on varsin korkeat arvosanat. Ammattiarvostelijat ovat antaneet pelille keskimäärin 84 pistettä 100:sta ja pelaajat 8,4 pistettä 10:stä.

Epic on nyt arvuutellut viikosta toiseen ”mysteeripeleillä”, jotka ovat vaihdelleet monien haukkumasta NBA 2K21:stä hieman kylmäksi jättäneeseen About Usiin.

Frostpunk on erittäin mainio peli, jota ei kannata ohittaa, jos lajityyppi lainkaan kiinnostaa. Ja lisää on luvassa. Epic hautoo jälleen uutta mysteeripeliä, joka paljastuu torstaina.