Ole varovainen, kun julkaiset lapsen kuvia netissä – vältä etenkin tätä tilannetta

Arkipäiväiset kuvat lapsista voivat muuttaa merkityksensä kokonaan, kun ne julkaistaan aikuisviihdesivustoilla.

Pelastakaa Lapset (PeLa) neuvoo vanhempia miettimään, millaisia valokuvia tai videoita he lapsistaan jakavat sosiaalisessa mediassa, kuten YouTubessa, TikTokissa, Snapchatissa, Instagramissa ja Facebookissa. Myös lasten itsensä tulee ymmärtää kuviensa julkaisun vaarat.

Arkipäiväiset kuvat, joissa ei ole mitään seksuaalista, voivat muuttua lapselle haitallisiksi, kun ne julkaistaan uudestaan toisessa asiayhteydessä. Esimerkiksi uimarantakuvia ja muita, joissa lapset ovat täysin viattomista syistä vähäpukeisia, tulee varoa. Mutta uhka on kuitenkin paljon laajempi.

– Sanoisin, että tämä koskee oikeastaan minkälaisia kuvia vaan. Painopiste on kuitenkin vähäpukeisemmissa kuvissa, PeLan asiantuntija Pauliina Sillfors korostaa IS Digitodaylle.

Ikäkään ei suojele lasta. Vanhempien tulee suhtautua varauksella jo vauvakuviensa julkaisuun. Arkipäiväisiä kuvia kaikenikäisistä lapsista voidaan liittää seksualisoiviin asiayhteyksiin.

PeLan mukaan on tärkeää keskustella lasten kanssa omien kuvien jakamisesta ja siitä, millaisia kuvia lapsi haluaisi jakaa ja toisaalta, millaisia kuvia on turvallista jakaa.

Vanhemman tulee kysyä lapsen mielipidettä halutessaan julkaista hänestä kuvan somessa. Kuvista muodostuu ajan saatossa digitaalinen jalanjälki, jonka rakentamisessa kasvattajalla on suuri vastuu.

Alun perin Tanskan PeLan tekemä ja nyt suomennettu julkaisu Arkipäiväiset kuvat lapsista seksualisoivassa kontekstissa (pdf) pureutuu tähän ilmiöön, jossa kuvia ja videoita irrotetaan asiayhteydestä.

Ilmiön laajuudesta ei ole varmaa tietoa, mutta PeLan Nettivihje-palveluun vastaanotetaan toistuvasti vihjeitä tämäntyyppisestä materiaalista. Vaara on sinänsä tiedetty jo useita vuosia.

Tyypillisesti kuvien tarkoituksena on dokumentoida ikimuistoinen hetki lasta sukulaisia tai ystäviä varten sosiaalisessa mediassa. Kuvasta voi kuitenkin koitua lapselle myöhemmin suurta haittaa.

– Kun kuva sijoitetaan seksualisoivaan kontekstiin, lapsi joutuu joidenkin aikuisten seksuaalisten ajatusten kohteeksi. Tämä on erittäin huolestuttava asia. Sen lisäksi, että lapsen kuva on joutunut väärään yhteyteen ja on asiana jo vakava, voi lapsi kokea kriisireaktion saadessaan tietää, että hänen kuvansa on netissä tällaisessa yhteydessä. On tärkeää suojella lapsia tämän tyyppiseltä väkivallalta, Sillfors painottaa tiedotteessa.

Sillfors ei osaa sanoa varmasti, onko toiminnasta käynnistetty vielä yhtään poliisitutkintaa. Hänen tiedossaan sellaisia ei ole.

Vaarana on myös perinteinen photoshoppaus, eli kuvankäsittely. Esimerkiksi lapsen pää on helppo liittää pornografisiin kuviin.

– Sitä voi tapahtua myös lasten välisenä kiusaamisena.

” Deepfake on meille ilmiönä tuttu

Mahdollisuuksien rajoissa on sekin, että lapsen naama irrotetaan valokuvista ja se laitetaan tekoälyn avulla olemassa oleviin kuviin tai videoihin, joissa lapsia käytetään seksuaalisesti hyväksi. Ilmiötä on nähty aiemmin kostopornossa.

– On niitä joitakin tullut vastaan, mutta ei voi oikein sanoa onko suomalaisen lapsen kuvaa muokattu tai onko materiaali ollut Suomessa. Kyllä tämä deepfake kuitenkin ilmiönä on meille tuttu, Sillfors vahvistaa.

Asiantuntijan mukaan suurin osa lapsista on kuitenkin netissä turvassa, ja suurin osa lapsia esittävistä kuvista ei päädy seksuaaliseen asiayhteyteen.