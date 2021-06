Pelien kultainen 1990-luku: Pahuus oli parasta – Dungeon Keeper 2 ei sopinut tosikoille

Mustalla huumorilla kuorrutettu Dungeon Keeper 2 ansaitsisi arvoisensa paluun.

Dungeon Keeper 2 (1999)

Strategiapeli, managerointipeli

Rakenna luolasto, kansoita se ilkeillä olennoilla ja tuhoa hyvät seikkailijat

Pelin idea on edelleen kaunis ja hauska, mutta toteutus ei kestänyt aikaa

Juttusarjassa muistellaan 1990-luvun lopun pc-pelejä – useimmiten lämmöllä. Sarjaa kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Miikka Hujanen. Lue aiemmat osat täältä.

It’s good to be bad, todettiin kesällä 1999 ilmestyneen Dungeon Keeper 2:n mainosteksteissä. Pelin kannessa komeilivat teräväkyntinen ja tiukkaa lateksiestetiikkaa tihkuva viettelijätär ja valtavan yläkropan salilla treenannut (mutta jalkapäivät väliin jättänyt) punainen, sarvekas viikatemiesdemoni.

Ei tämä jälkikäteen katsottuna niin pahalta vaikuta, mutta ala-asteikäisen silmissä oltiin hurjien asioiden äärellä.

Tällaisessa laatikossa Dungeon Keeper 2 myytiin.

Pelin ideana on rakentaa maanalainen luolasto aarre- ja kidutuskammioineen, työpajoineen ja kirjastoineen ja tehdä siitä niin houkutteleva, että erilaiset ilkeät olennot – peikot, demonit, vampyyrit ja vastaavat – kokevat parhaaksi muuttaa sinne asumaan. Luolasto ei kuitenkaan ole mikään lepokoti, sillä pelaajan täytyy myös lyödä itsensä tykö tekevät hyveelliset sankarit ja kilpailevat luolalordit.

Ensimmäinen Dungeon Keeper oli ilmestyessään jotain aivan uutta jo pelkästään siksi, että valokeilassa olivat iänikuisten hyvisten sijasta pahikset. Tämä oli aiemmin muun muassa Populousin Bullfrog-studiolla luoneen Peter Molyneuxin neronleimaus.

Dungeon Keeper onkin ollut esikuva lukuisille peleille ja jopa nykynuorison ykkössuosikki Minecraft on ottanut siitä vaikutteita.

Esimerkiksi joukkorahoituksella Kickstarterissa alkunsa saanut ja vuonna 2015 ilmestynyt War for the Overworld on selkeä Dungeon Keeper -tribuutti ja henkinen jatko-osa. Useita muita teoksia parodioiva Dungeons-pelisarja on toinen mainio esimerkki.

Yksikään luolasto ei kasva tai valmistu ilman imppejä, pieniä ja nopeita kaivostyöläisiä. Kuvassa pelaaja on käskenyt impit raivaaman nelikulmaisen huoneen.

Teemaa on nähty myös lautapeleissä. Vlaada Chvátilin mainio Dungeon Lords ilmestyi vuonna 2009 ja sai useita laajennuksia sekä jatko-osan.

Dungeon Keeperin soisi tekevän vielä arvoisensa paluun. Minä satuin törmäämään ensin jatko-osaan, Dungeon Keeper 2:een. Siinä missä pelin ensimmäinen osa oli kuvattu tiukasti ylhäältä päin, jatko-osa hyödynsi aikansa parasta 3d-grafiikkaa.

Warlock eli ilkeä velho saapumassa pelaajan luolastoon.

Sen myötä luolastoista tuli yksityiskohtaisia ja eläviä. On mukavaa seurata, mitä asukkaat puuhaavat vapaa-ajallaan. Velho tietysti tutkii kirjastoon varastoituja loitsuja, monille muille kasino on ykkösluokan houkutus.

Huvituksien lisäksi perustarpeet täytyy pitää kunnossa: monstereille täytyy olla tarjolla ruokaa tuottava kanala ja karskeinkin hirviö haluaa välillä levätä omassa sopessaan. Siitä soppa vasta syntyykin, jos aarrekammiossa ei ole palkkapäivänä katetta ja jos pelaaja vielä innostuu läpsimään niitä kursorina toimivalla pahuuden kädellä.

Pahimmillaan hirviöt pakkaavat kamppeensa ja poistuvat pelaajan luolastosta samaa reittiä kuin tulivatkin.

Kampanjan ensimmäisessä tehtävässä pelaajan tulee kukistaa hyveellinen Antonius ja anastaa tämän hallussa oleva portaalitimantti.

Oman luolaston ja tuntemattomien käytävien tutkiminen erityisesti monstereiden silmin katseltuna on mainiota puuhaa. Hauskuus ei rajoitu silmäniloon, sillä Dungeon Keeper myös kuulostaa mainiolta. Luolaston käytävillä käsiään selkänsä takana pitävät vampyyrit käkättävät pahaenteisesti, peikot mongertavat ärsyyntynyttä siansaksaa ja sappidemonit päästelevät suolistokaasuja äänekkäinä tuprahduksina. Erityisesti pelaajan oppaana toimivan kertojan ääni suorastaan tihkuu pahansuopuutta.

Dungeon Keepereissä, kuten myös myöhemmissä genren peleissä, törmää kieli poskella -asenteeseen ja siihen, että pelit ovat puoliksi tosissaan ja puoliksi hassuttelevat.

Se käy ilmi, jos ei nyt ihan ensi metreillä, niin viimeistään pelin välianimaatioiden alkaessa. Silloisella 3d-grafiikalla tehdyt animaatiot eivät ole nykymittapuulla kummoisia, mutta nuoreen pelaajaan humoristiset videot vetosivat. Rillumarei-meininkikin tuntui tuolloin luontevalta.

Peleissä parasta on tunnelma ja pelimuoto, jossa luolastoaan voi rakennella kaikessa rauhassa.

Rakentamalla kasinon pelaaja voi kartuttaa kassaansa tai parantaa luolastonsa asukkaiden mielialaa.

Molempien Dungeon Keeperien ongelma on siinä, että loppujen lopuksi peli ei ole niin avoin kuin voisi ajatella. Huoneet tulee rakentaa tietyssä järjestyksessä ja toimiakseen niiden tulee olla tietyn muotoisia ja kokoisia. Melkein jokaisen kampanjakentän voitto ratkeaa lopulta siten, että pelaaja tiputtaa kaikki luolastonsa otukset vihollisen niskaan ja toivoo, että oma taistelija on viimeisenä pystyssä.

Kaikki tähän kulminaatiopisteeseen johtava toiminta onkin sitten oikein mukavaa.

Kirjoitushetkellä Dungeon Keeper 2 on saatavilla ainakin GOG-pelikaupasta noin 5 euron hintaan. Tähän hintaan sille kannattaa antaa mahdollisuus.