Älä osta tätä peliä lapselle: Resident Evil Village on karmaiseva verilöyly ja lajityyppinsä huippu

Kauhupelisarja Resident Evil on edennyt kahdeksanteen osaansa. Peli vie vuoristokylään, jossa henki on halpaa ja säikäytykset yleisiä.

Ethan Wintersin asioiden ei pitänyt olla paremmin. Hän löysi kadonneen vaimonsa Mian laajassa etsintäoperaatiossa Louisianan suistomaille (Resident Evil 7: Biohazard, 2017). Rakas oli joutunut vangiksi maanisen Bakerin perheen tilalle. Selvisi, että paikkaan oli pienen tytön muodossa levinnyt biologinen ase, jonka välittämä home muutti rauhaa rakastavat Bakerit raivoaviksi hirviöiksi.

Verisen ja väkivallalla revittelevän seikkailun myötä Mia saatiin kotiin ja tapauksen kaoottinen tutkinta päätettiin kaasuonnettomuuteen vedoten. Wintersin uusi perhe-elämä saattoi kukoistaa.

Nyt pari on muuttanut salaiseen maailman kolkkaan, joka amerikkalaisen tulkinnan mukaisesti käyttää nimeä ”Eurooppa”. Onnellisen perhetapahtuman jälkeen sylissä jokeltelee pieni tytär Rose.

Sarjan kahdeksannessa osassa Resident Evil Villagessa Wintersin elämä menee kohti pahinta. Ensi metreillä tapahtuu niin järkyttäviä tapahtumia, että pelaajan leuka loksahtaa. Kotiin tehdyn iskun jälkeen Ethan herää lumisesta vuoristomaisemasta ränsistyneen ja ilmeisesti hylätyn kylän liepeiltä, ehkä Pyreneiltä. Rose on kaapattu. Ethan aloittaa Rosen epätoivoisen etsinnän sekä matkan läpi helvetillisen maan.

Kylän kirkon alttarikuvat antavat vihiä siitä, mitä pelaajalla on edessään.

Ethanin silmäterä Rose kaapataan, ja epätoivoinen isä säntää perään.

Hyvää:

Tiivis, piinaava tunnelma

Hyvät kontrollit

Huonoa:

Graafisesti raskas, vaatii koneelta paljon

Rujo, verinen kauhu voi järkyttää aihepiiriin vihkiytymättömiä

Village on täysverinen kauhupeli, ja jatkaa edellisosasta tuttua groteskia body horroria. Luvassa on siis suolenpätkiä ja irtojäseniä ihan alkumetreiltä asti. Tyyli ei ole Doomin kaltaista kieli poskessa -roiskintaa, vaan pikemminkin Ethanin saamat runtelut ottavat heikkohermoisen pelaajan vatsanpohjaan.

Villagea ei missään nimessä kannata antaa perheen pienimpien pelattavaksi, vaan 18 vuoden ikäsuositus kannattaa ottaa tosissaan. Aikuisille kauhugenren ystäville kyseessä on silti selkäpiitä kutkuttavaa herkkua.

Tuore Resident Evil sijoittuu Dimitrescun linnaan ja sitä ympäröivään kylään.

Peliä pelataan Ethanin silmien läpi. Kontrollit opetellaan suoraan tilanteisiin ajautumalla, ja alkumetreillä toiminta on kiivasta. Kesken kylään tutustumisen niskaan hyökkää armoton lauma epäkuolleita vampyyriolentoja, ja normaalilla vaikeusasteella allekirjoittaneen näpeissä Ethan-paran henki oli höllässä.

Tunnelmassa on samaa selviytymiskauhua kuin edeltäjässään. Patruunoista sekä parannusvälineistä on pulaa, viholliset kestäviä ja henkulullan säästämiseksi ratkaisuja on tehtävä viivyttelemättä. Hahmo vastaa onneksi kiitettävästi ohjaimen liikkeisiin ja oppiminen on nopeaa.

Kolmemetrisestä Lady Dimitrescusta on ehtinyt tulla nettiyleisön suosikki.

Tarinan edetessä Ethan tutustuu muun muassa neljään kylän hallitsijaan ja tiedossa on muun muassa viehättävää sekoilua kummitusjunamaisen juoksutunnelin muodossa. Pelaaminen ei ole vain hampaiden kiristelyä, vaan viihdearvo on monissa kohtauksissa kohdallaan. On myös paljon kohtia, joissa Village tuo mieleen sarjan parhaana pidetyn Resident Evil 4:n. Jo alkuasetelma syrjäkylineen tuo muistoja vuoden 2005 klassikkoon. Ethan Winters on kuitenkin nelososan huippuunsa hiottua tappokone Leon Kennedyä heikompi taistelija, joten vaikeusaste tuntuu alussa jyrkemmältä.

Kun hirviö käy päälle, ei ole aikaa miettiä mitä tehdä.

Tätä arviota varten peliä pelattiin alkuperäisellä vuoden 2014 PS4-konsolilla. Laite on jo kulkenut elinkaarensa loppuun, ja graafisesti näyttävän ja muutenkin raskaan pelin aikana se huusi kuin sirkkelissä. Sama on monen Resident Evil -fanin edessä, sillä saatavuuspulan vuoksi PS5 on jäänyt hankkimatta. Capcom lupaakin, että pelin saa päivitettyä PS5:een, kun sen joskus saa näppeihin. Peli on saatavilla myös pc:lle, Xboxeihin ja Googlen Stadiaan.

Kokonaisuutena Village tuntuu Biohazardia suoraviivaisemmalta ja taistelu hiotummalta, mutta molemmissa on samaa pahaenteistä tunnelmaa, ja räjähtävää toimintaa. Kaikkiaan kyseessä on kauhupelitapaus, ja kamppailee genressään vuoden parhaan pelin paikasta.

Kokisitko itsesi tervetulleeksi tässä paikassa?

Resident Evil Villagen puitteina on vuoristokylä, jossa kenelläkään ei ole kivaa.

Kummitusjunamainen juoksutunneli on viihdyttävää antia.