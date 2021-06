Microsoftilta mystisiä viestejä – tuleeko uusi Windows?

Microsoftin antamat vihjeet puhuvat sen puolesta, että Windows 10 saa seuraajan.

Microsoft herätti odotukset Windows 11:stä. Kuvassa vuonna 2009 ilmestynyt Windows 7, joka on edelleen monien mielestä se paras Windows.

Windows 10:n piti olla viimeinen varsinainen Windows-versio, jota vain päivitetään säännöllisesti. Näin ei välttämättä olekaan, Microsoft antaa ymmärtää.

Microsoft on lähettänyt mediakutsuja tilaisuuteen 24. kesäkuuta, joka alkaa kello 11 Yhdysvaltain itärannikon aikaa eli Suomen aikaa iltakuudelta. Kutsu on tullut myös IS Digitodaylle.

Kutsua ryyditti animaatio, jossa uusittu Windows-logo synnyttää numerolta 11 näyttävän varjon, The Verge huomautti.

Microsoftilla on taipumusta numeroleikkeihin. Julkistusajan aikavyöhykkeeksi valittu ET eli itärannikon aika ei ole välttämättä sattuma, sillä silloin julkistuksen ajankohta asettuu 11:een.

Microsoftin korkea johtaja Yusuf Mehdi lisäksi twiittasi, ettei hän ole ollut näin innoissaan ”Windowsin uudesta versiosta” sitten Windows 95:n. Toimitusjohtaja Satya Nadella on puolestaan puhunut ”Windowsin seuraavasta sukupolvesta”.

Windows 11 tai mikä tahansa uusi Windows-versio olisi yllättävä veto Microsoftilta. Yhtiö on antanut käsityksen, että Windows 10:n jälkeen ei enää tulisi varsinaisia uusia Windowseja, vaan Kymppiä päivitettäisiin jatkuvasti. Näin on tehty kahdella isommalla ominaisuuspäivityksellä vuosittain.

Windows Central varoittaa odottamasta liikoja. On mahdollista, että Windows 11 on vain seuraavan suuren Windowsin ominaisuuspäivityksen nimi ja se saatetaan julkaista samalla tavalla kuin aiemmat Windows 10:n ominaisuuspäivitykset, eli ilmaiseksi ja (enemmän tai vähemmän) saumattomasti.

Lue lisää: ”Tuhosi 220 gigatavua tietojani” – et välttämättä halua asentaa Windows-päivitystä heti

Microsoft on työstänyt isoksi ennakoitua Windows-päivitystä, josta on käytetty nimeä Sun Valley. Microsoftin kutsu pistää miettimään, voisiko Sun Valley itse asiassa olla Windows 11. Sun Valleyn on ennakoitu muuttavan muun muassa virranhallintaa, näyttöasetuksia, Resurssienhallintaa ja aloitusvalikkoa.

Lue lisää: Seuraava Windows 10 -päivitys on iso: Tätä kaikkea odotetaan

Jos Microsoft todella julkaisee uuden Windowsin, se nostaa esiin kysymyksen päivityksen mahdollisesta maksullisuudesta. Aiemmin Windows oli Microsoftin tärkeimpiä tulonlähteitä, sillä muutaman vuoden välein ilmestyneet uudet versiot olivat maksullisia. Päivityksen sai yleensä täysversiota halvemmalla.

Microsoft tarjosi Windows 10:tä jonkin aikaa ilmaiseksi, ja teki siitä myöhemmin maksullisen. Ilmaisen päivityksen tuputtaminen oli niin aggressiivista, että Microsoft sai asiasta Suomessa huomautuksen, muttei seurauksia.

Lue lisää: ”Kuluttajansuojalain vastaista” – Windows 10:n pakkoasennuksesta suomalaisten koneille ratkaisu

Windows 11 voisi myös ammentaa Microsoftin hyllyttämästä Windows 10X -käyttöjärjestelmästä. Siitä piti tulla yhtiön ratkaisu kaksinäyttöisille laitteille mobiilikäyttöön, mutta vuosi sitten yhtiö käänsi katseensa yksinäyttöisiin laitteisiin.

Lue lisää: Korona muutti Microsoftin suunnitelmat: Laitteet myöhästyvät, uusi Windows tulee odottamattomalla tavalla

Hiljattain Microsoft vahvisti, että 10X:ää ei tule ollenkaan. Sen avaintoiminnot on tarkoitus sisällyttää Windowsiin ja muihin tuotteisiin.