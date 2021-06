Huawei julkaisi korvaajan Androidille – sekaannusta luvassa

Huawein mukaan uusi käyttöjärjestelmä HarmonyOS ei perustu Androidiin, vaikka se puhelimissa tekee näin. Ars Technica ruotii käyttöjärjestelmää kriittisin sanankääntein.

Kiinalainen elektroniikkavalmistaja Huawei julkaisi virallisesti HarmonyOS-käyttöjärjestelmänsä, jolla se pyristelee eroon maailman suosituimmasta käyttöjärjestelmästä, Googlen käyttämästä Androidista.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Huawei mainostaa HarmonyOS:ää esineiden internetin alustana, joka tähtää sellaisiin laitteisiin kuin kannettavat tietokoneet, älykellot, autot ja monet muut vempaimet.

HarmonyOS-hanke sai potkua Yhdysvaltain asettamista pakotteista Huaweille. Donald Trumpin kaudella Huawei joutui syviin vaikeuksiin epäiltynä vakoilusta Kiinan hallitukselle. Yhtiö on toistuvasti kiistänyt väitteet, mutta edes Joe Bidenin uusi hallinto ei näytä purkavan pakotteita.

Lue lisää: Huawei paineen alla: Androidin korvaajasta kaksi tärkeää tietoa

Huawei on voinut käyttää uusissakin puhelimissaan Androidin avoimen lähdekoodin versiota, joka on vapaasti kaikkien käytettävissä. Yhtiö ei ole kuitenkaan voinut tarjota enää Googlen palveluja, kuten Play-kauppaa tai Maps-karttoja ja on kehittänyt niille omia korvaavia palveluitaan.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Huawei tahtoo nostaa HarmonyOS:n keskeiseen rooliin kuluttajaelektroniikan markkinoilla, joita Google ja Apple hallitsevat Androidilla ja iOS:llä. HarmonyOS on tarkalleen ottaen saavuttanut jo version 2.0.

Lue lisää: Näin Huawei kilpailee Androidin kanssa – paljasti käyttöjärjestelmänsä salat

Tavoitteena on päivittää lähes sata Huawein Android-puhelinmallia HarmonyOS:ään Kiinassa vuoden kuluessa.

Teknologiakeskeinen uutispalvelu Ars Technica on hyvin kriittinen HarmonyOS:n suhteen. Huawei uhkaa luoda sekaannusta, koska HarmonyOS on hyvin eri asia riippuen laitteesta, jossa sitä käytetään. Puhelimissa ja tableteissa HarmonyOS on läheistä sukua Androidille, vaikka Arsin mukaan Huawei ei sitä mielellään myönnä. Sen sijaan esineiden internetin laitteissa käytettävä HarmonyOS perustuu yhtiön omaan LiteOS-alustaan.

Huawei on antanut lausuntoja, joissa se sekä kiistää että myöntää Androidin käytön. Yhtäällä se on vannonut, että HarmonyOS:ssä ei ole riviäkään Androidin kanssa identtistä koodia, mikä on totta esineiden internetissä. Toisaalla yhtiö on sanonut käyttävänsä Androidia puhelinten ja tablettien HarmonyOS:ssä, jotta käyttäjät voivat jatkossakin nauttia tutuista palveluistaan.

HarmonyOS:n ohella Huawei julkisti esimerkiksi Watch 3 -älykellosarjansa, MatePad Pro -tabletin, FreeBuds 4 -kuulokkeet ja uusia näyttöjä. Esityksensä lopuksi Huawei kiusoitteli vielä tulevalla lippulaivapuhelimellaan P50:llä. Yhtiön mukaan sen kevääksi aiottu julkaisu myöhästyi ”kaikkien tietämien syiden takia”, mikä on viittaus Yhdysvaltain pakotteisiin.