Arasta aiheesta tehty peli käy tunteisiin – kesäkuun huiput eivät tule liukuhihnalta

Keräsimme kesäkuulle tavallisesta poikkeavan valikoiman. Myös epätavallisemmista teemoista voi tehdä huippupelejä.

Tuoreet pelitärpit tarjoavat ansiokasta ja koskettavaa pelaamista moneen makuun. Annin kruunaa Before I Forget, joka tarttuu arkailematta vaikeaan aiheeseen.

Kesän alku on videopelien puolella jännittävää aikaa. Los Angelesissa järjestetään E3-messut, jotka ovat alan suurin tapaus. Viime vuonna korona pilasi kaiken, mutta nyt messut tapahtuvat digitaalisesti 12.–15.6.

Ennen messujen paljastuksia on hyvä keskittyä tuoreeseen peliantiin. Ja se ilahduttaa. IS:n kesäkuun pelitärpeissä on esillä huikea toimintaroolipeli, hulvaton komedia ja legendaarisen sarjan paluu. Dementiasta kertova huipputapaus ei puolestaan päästä helpolla.

Judgment

Parin vuoden takainen Judgment on erityisen näyttävä tapaus tuoreilla tehokonsoleilla. Sulavampi, yksityiskohtaisempi sekä väreiltä, valoilta ja varjoiltaan uusittu ulkoasu vie aitoon tunnelmaan.

(Kehittäjä: Ryu Ga Gotoku Studio. Saatavilla: PS4, PS5, Stadia, Xbox Series. Pegi 18.)

Yksi viime aikojen parhaista peleistä palaa komeasti. Japanin alamaailman ja oikeusjärjestelmän kiemuroista kertova toimintaroolipeli Judgment oli upea PS4:llä. Mutta PS5:llä ja Xbox Series X:llä se on suorastaan sykähdyttävä. Kyseessä on yksi uutuuskoneiden näyttävimmistä peleistä.

Päähenkilö on entinen asianajaja, joka työskentelee Tokiossa yksityisetsivänä. Hän osoittaa yakuza-pomon syyttömäksi rajuun murhasarjaan, mutta se on vasta alkua. Valtavasta pelistä paljastuu jännittävä tapahtumaketju, joka johtaa lääketeollisuuden syövereihin.

Pitkän ja kiehtovan tarinan ohella mielenkiinnon takaavat lukuisat sivujuonet ja -tehtävät, jotka vievät antia koomiseen suuntaan. Näin kivikasvoisesta ja nahkatakkiin sonnustautuneesta etsivästä paljastuu lempeä ja ihmisläheinen puoli.

Upea kokonaisuus kruunataan laadukkailla ja vaihtelevilla minipeleillä. Tarjolla on muun muassa baseballia, dartsia ja dronejen välisiä lentokisoja. Onpa mukana myös entisaikojen erinomaisia arcade-pelejä.

Miitopia

Omalaatuinen Miitopia on jo tuttu Nintendo 3DS -käsikonsolilta. Uusintaversio on näyttävämpi ja monipuolisempi, mutta parasta on, että nyt pelin saa tv-ruudulle ja sille pääsee nauramaan yhdessä.

(Nintendo. Switch. Pegi 7.)

Tässä on komedian helmi. Tai sanotaan se selkeämmin: Miitopia on roolipeli, joka on juuri niin hauska kuin siihen viitsii panostaa. Pelissä nimittäin voi ja kannattaa luoda kaikki pää- ja sivuhahmot itse.

Luomistyö on helppoa. Hahmot muokataan simppelin editorin avulla muutamassa minuutissa, ja netistä saa käden käänteessä ladattua muiden tekosia. Kun roolit valitsee ja kasvot muokkaa itse, eteen aukeaa kihelmöivän kutkuttava seikkailu.

Pelin saa pursuamaan ystäviä ja sukulaisia – julkisuuden henkilöitä ja tunnettuja satuhahmoja unohtamatta. Peli arpoo hahmoille sattumanvaraista dialogia ja osuu yleensä huumorihermoon. Naurut takaa yllättävä ajoitus ja hahmojen muuttuvat ilmeet.

Suloisesta hyvän ja pahan väännöstä kertova peli etenee kuin teatterinäytös. Tarkoitus on tutkia kaunista maailmaa ja kukistaa vihollisia vuoropohjaisissa taistoissa. Ystävyys on oivasti kaiken ytimessä, kun hahmot tutustuvat toisiinsa poskettomissa ruokailu-, treffailu- ja majoitusjaksoissa.

R-Type Final 2

R-Type Final 2 on sivuttainen ammuntapeli, jossa kentät täytyy opetella ulkoa. Viehättävä anti on tehty pitkään pelaamiseen, sillä avaruusalukseksi tarjotaan yli 50 kyvyiltään erilaista vaihtoehtoa.

(Granzella. Pc, PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 7.)

Kaksiulotteiset ammuntapelit olivat suursuosiossa 1980-luvulla. Yksi lajityypin ja aikakauden upeimmista peleistä oli legendaarinen R-Type, joka saapui vuonna 1987 kuin tulevaisuudesta. Sittemmin laji jäi muiden jalkoihin, ja mestariteos R-Type Final lopetti sarjan PS2:lla vuonna 2004.

Vanhat tekijät eivät antaneet periksi. He perustivat oman pelistudion ja hakivat tukea pari vuotta sitten netin joukkorahoituksella. Sitä tuli yllättäen yli miljoona dollaria, joten kiinnostusta muinaiseen genreen muhii yhä.

R-Type Final 2 ei petä varovaisia odotuksia. Tässä on pätevä, tyylikäs ja mekaniikaltaan hiottu 2d-ammuntapeli, jonka pelaaminen sekä ihastuttaa että raivostuttaa. Kuten asiaan kuuluu, haaste on pilvissä jo ensimmäisellä vaikeustasolla – ja niitä on seitsemän.

Koukku on siinä, että eteneminen ei ole ärsyttävimmilläänkään epäreilua. Kyse on pohjimmiltaan muistipelistä, jossa omien kykyjen kasvaminen tuntuu palkitsevalta. Peli onnistuukin siinä tärkeimmässä eli genren vanhassa koukussa: epäonnistumisen jälkeen haluaa aina uuden yrityksen.

Before I Forget

Tavallinen huoneisto osoittautuu hyytäväksi ympäristöksi, kun siinä liikutaan muistisairaan ihmisen näkökulmasta. Kokonaisuus on väreiltään hyvin tyylitelty ja kerronnaltaan harvinaisen oivaltava.

(3-Fold Games. Pc, Switch, Xbox One, Xbox Series. Pegi 7.)

Muistisairaan ihmisen elämää on surullista seurata sivusta. Silloin näkee, kuinka langat alkavat pikkuhiljaa lipsua käsistä. Uudet asiat unohtuvat hetkessä, eivätkä vanhatkaan muistot meinaa pysyä päässä. Mutta miltä tällainen elämä mahtaa tuntua ihmisestä itsestään?

Kysymys aukeaa järisyttävästi videopelin keinoin. Dementiaan sairastunut nainen elää yksin ja saa kotiapua. Hän on työskennellyt tiedemaailman huipulla, mutta on nykyään muistilappujen varassa.

Vaikeaa aihetta hienotunteisesti, mutta rohkeasti käsittelevä draamaseikkailu Before I Forget osoittaa, miten vapaa videopelien maailma on. Arjen haasteet välittyvät liikuttavasti, kun pelissä odotetaan aviomiestä, jäljitetään soivaa puhelinta ja etsitään hädässä wc:tä. Usein aika ja paikka vaihtuvat varoittamatta.

Tarina etenee niin riipaisevasti, että paikoin pelaaminen on vaikeaa. Kyseessä on kuitenkin syvästi kaunis ja muistisairautta ansiokkaasti valaiseva kokonaisuus, että se on pakko kokea. Tämä on pelaamista parhaimmillaan: kekseliästä, koskettavaa ja avartavaa.

