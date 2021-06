Makuuhuone on yleisin, mutta vaarallisin paikka ladata puhelinta.

Vakuutusyhtiö Ifin mukaan kodin laitteiden latauksesta syntyneet tulipalot ovat yleistyneet merkittävästi. Jopa 60 prosenttia kaikista kodin tulipaloista johtuu sähkölaitteista, ja näistä kolmannes liittyy kännyköihin, tabletteihin, kannettaviin tietokoneisiin tai muihin ladattaviin laitteisiin.

Ifin mukaan yleisin – ja vaarallisin – paikka ladata kännykkää on makuuhuone. Puhelin ei saisi latautua etenkään sohvalla tai sängyssä. Latausalustan pitäisi olla palamatonta materiaalia.

– Turvallisinta on ladata valvotusti ja irrottaa laite laturista heti, kun lataus on valmis. Jos koet, että puhelinta on pakko ladata yöllä, älä lataa samassa huoneessa, missä nukut. Tällöin jää aikaa reagoida mahdollisen palon syttyessä eikä altistu myrkylliselle savulle. Tästä kannattaa keskustella perheissä, joissa on tiiviisti kännykän kanssa viihtyviä nuoria, Ifin kotivakuutusten tuotepäällikkö Laura Utunen sanoo tiedotteessa.

Lisäksi lataustilassa tulisi olla toimivat palovaroittimet.

Jos laite kuumenee tavallista enemmän latauksen aikana, sen käyttö pitää keskeyttää. Laadukaskin laite saattaa aiheuttaa vaaran, jos sitä ladataan huonolaatuisella laturilla tai siihen on vaihdettu huonolaatuinen akku. EU:n ulkopuolelta tilatut hyväksymättömät akut ovat suurin riski.

Myös väärennettyjä latureita on liikkeellä.

Mitä kookkaampi akku on, sitä vaarallisempi on myös tulipalo. Akkupalon sammuttaminen ei onnistu perinteisin keinoin. Litiumikoniakku palaa kuumalla liekillä ja polttaa helposti sammutuspeitteen rikki. If suosittelee kodin alkusammuttimeksi vaahtosammutinta tai litiumsammutinta. Jälkimmäisestä on apua myös muissa kodin tulipaloissa.